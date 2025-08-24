„US Open“ kvalifikacijoje – aštrus konfliktas tarp tenisininkų

Argentinietis pirmą setą pralaimėjo po pratęsimo 6:7 (5:7), o antrame sete buvo atsilikęs 0:4. Visgi, F. A. Gomezas įspūdingai atsitiesė, neutralizavo „match pointą“, išplėšė pratęsimą ir jame 7:6 (7:5) įrodė pranašumą prieš varžovą, perkeldamas mačo baigtį į trečiąjį setą.
F. A. Gomezas po laimėto antrojo seto užvedinėjo sirgalius, o H. Grenier ložėje buvusiems asmenims rodė ženklą, reiškiantį „kalbėkite toliau“. Nors nėra žinoma, kokie H. Grenier atstovų žodžiai įžeidė argentinietį, tačiau argentinietis buvo akivaizdžiai įsiutęs. Netrukus F. A. Gomezas apsižodžiavo su H. Grenier, tenisininkai vienas kitam vos nekibo į atlapus ir nurimo tik po kelių minučių.
#USOpen Se recontra pico en el final del segundo set entre Federico Gómez y Hugo Grenier.
El argentino festejó con el famoso "sigan hablando" ya que desde el box del francés habían dicho algo que no gustó.
Se viene lindo tercer set!!!
Užsivedęs F. A. Gomezas vėliau trečiajame sete nė karto neleido varžovui išsiveržti į priekį ir rezultatu 6:2 žengė į pagrindinį turnyro etapą, kur susitiks su britų žvaigžde Jacku Draperiu (ATP-5).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
