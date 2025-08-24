Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ kvalifikacijoje – aštrus konfliktas tarp tenisininkų

2025-08-24 16:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 16:27

Niujorke (JAV) baigėsi prestižinio „US Open“ teniso turnyro kvalifikacija. Paskutiniame kvalifikacijos etape aistros liejosi argentiniečio Federico Agustino Gomezo (ATP-206) ir prancūzo Hugo Grenier (ATP-188) mače.

Mačo akimirkos | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) baigėsi prestižinio „US Open“ teniso turnyro kvalifikacija. Paskutiniame kvalifikacijos etape aistros liejosi argentiniečio Federico Agustino Gomezo (ATP-206) ir prancūzo Hugo Grenier (ATP-188) mače.

0

Argentinietis pirmą setą pralaimėjo po pratęsimo 6:7 (5:7), o antrame sete buvo atsilikęs 0:4. Visgi, F. A. Gomezas įspūdingai atsitiesė, neutralizavo „match pointą“, išplėšė pratęsimą ir jame 7:6 (7:5) įrodė pranašumą prieš varžovą, perkeldamas mačo baigtį į trečiąjį setą.

F. A. Gomezas po laimėto antrojo seto užvedinėjo sirgalius, o H. Grenier ložėje buvusiems asmenims rodė ženklą, reiškiantį „kalbėkite toliau“. Nors nėra žinoma, kokie H. Grenier atstovų žodžiai įžeidė argentinietį, tačiau argentinietis buvo akivaizdžiai įsiutęs. Netrukus F. A. Gomezas apsižodžiavo su H. Grenier, tenisininkai vienas kitam vos nekibo į atlapus ir nurimo tik po kelių minučių.

Užsivedęs F. A. Gomezas vėliau trečiajame sete nė karto neleido varžovui išsiveržti į priekį ir rezultatu 6:2 žengė į pagrindinį turnyro etapą, kur susitiks su britų žvaigžde Jacku Draperiu (ATP-5).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

