„Mes negalėjome sau to leisti“: šiuo metu geriausias tenisininkas pasaulyje Jannikas Sinneris atskleidė savo paslaptį

Tačiau dabar, būdamas 24-erių, italas jau yra laimėjęs tris „Didžiojo kirčio“ turnyrus, tapęs pirmąja pasaulio rakete ir ruošiasi ginti „US Open“ titulą.
J. Sinneris prisipažino, kad jo teniso kelionė galėjo pasibaigti daug anksčiau, jei viskas būtų pakrypę ne jo naudai. Kalbėdamas prieš 2025 m. „US Open“, italas sakė, kad buvo nusistatęs planą mesti tenisą, jei 23 ar 24 metų nebūtų patekęs į geriausiųjų 200-uką. Jis neseniai atšventė 24-ąjį gimtadienį, o jo sąskaitoje jau trys „Didžiojo kirčio“ trofėjai ir pirmosios pasaulio raketės titulas.
J. Sinneris paaiškino, kad jo šeima negalėjo sau leisti didelių kelionių į turnyrus ir trenerio išlaidų, todėl buvo sugalvojęs karjerą nutraukti. Tačiau italas pradėjo uždirbti pinigų būdamas vos 18-os ir tai suteikė pasitikėjimo tęsti. Iki šiol vien iš prizų J. Sinneris yra uždirbęs daugiau nei 46 mln. JAV dolerių.
„Kai išvykau iš namų, pasakiau savo tėvams, kad jeigu 23 ar 24 metų nebūsiu geriausiųjų 200-uke, mesiu, nes negalėtume to sau leisti su tais pinigais, kuriuos turėjome. Kelionės į turnyrus kainuoja daug. Jei turi trenerį – dar brangiau. Man labai pasisekė, nes pradėjau uždirbti pinigų būdamas 18-os ir tada pasijutau labiau pasitikintis. Kai esi jaunas, kalbi tik apie svajonę. Net pats nelabai tiki ja, – sakė J. Sinneris. – Kartais sakydavau: „Noriu tapti pirmąja pasaulio rakete arba laimėti „Didžiojo kirčio“ turnyrą. Bet tai buvo tik svajonės. Padėtis, kurioje esu dabar, buvo daug toliau nei mano svajonės. Dabar viskas kitaip. Dabar suprantu savo potencialą. Suprantu, kad jei žaidžiu gerai, galiu laimėti turnyrus. Perspektyva yra kitokia. Bet jei paklaustumėte manęs, kai buvau jaunas, mano svajonė buvo tik patekti į pirmąjį šimtuką. Tai būtų buvusi mano laimė. Viskas, kas atėjo po to, yra didžiulis bonusas.“
Du iš trijų savo „Didžiojo kirčio“ titulų J. Sinneris iškovojo šiemet – „Australian Open“ ir Vimbldone. Tarp šių pergalių jis buvo suspenduotas trims mėnesiams dėl atsitiktinai pavartotos uždraustos medžiagos.
As a kid, for his parents to keep supporting his dreams, Jannik Sinner pledged to reach the top 200 by age 24.— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2025
One week removed from his 24th birthday, he sits at world No.1, and it all feels like a "big extra" now. pic.twitter.com/TsqsuxzGAH
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!