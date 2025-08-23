Rekordinis „US Open“ prizinis fondas neįtikino Novako Djokovičiaus: „Nedaug tenisininkų pasaulyje gali pragyventi iš šio sporto“

Dar prieš tai geriausi 20 vyrų ir moterų reitingo žaidėjų pasirašė laišką, kuriame prašė didesnės dalies iš „Australian Open“, „French Open“, Vimbldono ir „US Open“ čempionatų gaunamų pajamų.
Nors „US Open“ ir atkreipė dėmesį į žaidėjų prašymą bei padidino piniginį prizą, tačiau vienas geriausių pasaulio tenisininkų serbas Novakas Djokovičius mano, kad dėl piniginių prizų visuose keturiuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose dar yra „erdvės tobulėjimui“.
„Žiūrėkite, tai žingsnis teisinga kryptimi, – penktadienį paklaustas, ar padidėjimas atitinka žaidėjų lūkesčius, sakė N. Djokovičius. – Žinoma, visada malonu ir pozityvu matyti, kad „Didžiojo kirčio“ turnyrai yra pasirengę didinti prizinius apskritai visiems žaidėjams.
Ar tai ideali situacija mums? Manau, kad ne. Manau, šiuo klausimu dar yra daug vietos tobulėjimui.“
N. Djokovičius pabrėžė, kad jis nekalba apie didesnius pinigus sau, o apie žemesnį reitingą turinčius žaidėjus, kurie labiausiai priklauso nuo „Didžiojo kirčio“ turnyrų.
„Pastebiu, kad kalbant šia tema žmonės mėgsta sakyti: na, štai jis, nori daugiau pinigų sau. Bet čia ne apie tai, – sakė 24-iuose „Didžiojo kirčio“ turnyruose triumfavęs N. Djokovičius. – Kalbu apie bendrą vaizdą. Nedaug tenisininkų pasaulyje gali pragyventi iš šio sporto. Tai nėra pakankamai aptariama tema.
Taip pat svarbu suprasti, kad gyvename labai komerciniame pasaulyje. Pramogų ir sporto verslas yra milžiniškas.
„Didžiojo kirčio“ turnyrai taip pat labai gerai laikosi. „US OPen“ padidino prizinius fondus. Kiti turnyrai daro tą patį. Bet jų pajamos taip pat didesnės nei ankstesniais metais.
Ir dar yra infliacija, kuri yra visiškai atskira tema, bet svarbi, kai kalbame apie tokius dalykus.
Apskritai tai neabejotinai teigiamas žingsnis.“
Šių metų pradžioje Profesionali teniso žaidėjų asociacija (PTPA) pradėjo teisinius veiksmus prieš tarptautines teniso valdymo institucijas, kaltindama „konkurencijos ribojimu ir akivaizdžiu nepaisymu žaidėjų gerovės“.
N. Djokovičius „US Open“ turnyrą pradės prieš 19-metį amerikietį Learnerį Tieną (ATP-48)
