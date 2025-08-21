„US Open“ mišrių dvejetų finale – italų pergalė prieš vienetų žvaigždes ir milijono JAV dolerių prizas

Sara Errani (WTA-291) ir Andrea Vavassori (ATP-306) trečiadienio vakarą apgynė titulą, kai finale 6:3, 5:7, 10:6 įveikę Casperą Ruudą (ATP-12) ir Igą Swiatek (WTA-2). Italai per visą turnyrą pralaimėjo vos vieną setą ir pasidalijo 1 mln. JAV dolerių piniginį prizą.
The moment of victory! pic.twitter.com/1ePUYDa4B6— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
„Noriu padėkoti savo partnerei. Mes per šiuos dvejus metus darome kažką nuostabaus, – per apdovanojimų ceremoniją sakė A. Vavassori. – Turiu padėkoti už energiją, kurią atiduodi korte. Man neįtikėtina žaisti su tavimi, ačiū.“
„Andrea, tu esi per stiprus, per geras. Aš taip mėgaujuosi žaisdama su tavimi, – sakė S. Errani. – Man malonu būti tavo pusėje. Tai visada ypatinga. Mes dalijamės nepamirštamomis akimirkomis, todėl labai džiaugiuosi, kad galiu jas išgyventi kartu su tavimi.“
S. Errani ir A. Vavassori turėjo daugiausia patirties kartu ir tai pasimatė kortuose. Artimi draugai demonstravo puikią chemiją ir nuolatinį spaudimą prie tinklo, taip neutralizuodami vienetų žvaigždes ir iškovodami titulą.
„Atmosfera buvo nuostabi, todėl turiu padėkoti organizatoriams, Stacey Allaster (turnyro direktorei), taip pat Ericui Butoracui už suteiktą galimybę žaisti, – sakė A. Vavassori. – Manau, šiandien parodėme, kad dvejetai yra puikus produktas...
Buvo nuostabu žaisti šiame korte prie tiek daug žmonių ir turiu pasakyti, kad iš visos širdies dėkoju už tokią atmosferą.“
Finalas prieš C. Ruudą ir I. Swiatek, kurie pirmadienio vakarą laimėjo „Cincinnati Open“ vienetų titulus, toli gražu nebuvo lengvas. Vienetų žvaigždės žavėjo publiką smūgių įvairove ir parodė puikią kovinę dvasią bei privertę italus atsidurti ant pralaimėjimo ribos.
A. Vavassori, kuris viso turnyro metu dominavo savo padavimu, palužo pirmaudamas 6:3, 5:4 ir atlikdamas padavimus, galėjusius jau po dviejų setų užtikrinti titulą. C. Ruudas ir I. Swiatek pakėlė savo žaidimo lygį, o S. Errani ir A. Vavassori nepajėgė atsilaikyti prieš jų spurtą ir buvo žaidžiamas trečiasis setas.
Casper lands it in and we're back on serve late in the second set at 5-5! pic.twitter.com/Omh2MMhLG2— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
Po seto pertraukos kupini energijos, šokinėdami vienas prie kito po laimėtų taškų, S. Errani ir A. Vavassori išsiveržė į priekį 4:0 ir išlaikė persvarą iki galo. S. Errani beveik užbaigė turnyrą paduodama iš apačios, tačiau galiausiai A. Vavassori užtvirtino pergalę atlikdamas smūgį, kurio I. Swiatek nepajėgė atremti.
Anksčiau S. Errani ir A. Vavassori pusfinalyje 4:2, 4:2 įveikė Danielle Collins ir Christianą Harrisoną.
Vieninteliame mače, kuris iki finalo pareikalavo lemiamo seto, C. Ruudas ir I. Swiatek 3:5, 5:3, 10:8 palaužė pirmąją turnyro porą Jacką Draperį ir Jessicą Pegulą.
„Sveikinimai Sarai ir Andreai, pergalė visiškai pelnyta. Įrodėte, kad mišrių dvejetų žaidėjai yra taktiškai protingesni už vienetų žaidėjus, bet mes kovojome iki galo, – sakė I. Swiatek. – Bandėme padaryti kovą įdomią, buvo malonu dalintis kortu su jumis ir tikiuosi, kad džiaugsitės šia pergale. Sėkmės dvejetuose.“
„Taip pat norėčiau pasveikinti Sarą ir Andreą. Jūs to nusipelnėte, – sakė C. Ruudas. – Įžengdami į turnyrą turėjote šiokį tokį favoritų spaudimą ir jį pateisinote. Žaidėte nuostabiai, todėl visiškai nusipelnėte šios pergalės. Mėgaukitės ja ir sėkmės dvejetuose.“
poppin’ champagne like they won the championship game! 🍾🎶 pic.twitter.com/IKkjTHSfax— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
