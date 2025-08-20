Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„Eurosport“ ir HBO Max pradeda „US Open“ transliacijas – laukia įspūdingos teniso žvaigždžių dvikovos

2025-08-20 18:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 18:37

„Eurosport“ ir HBO Max pradeda teniso turnyro „US Open“ transliacijas – prieš pagrindinį turnyro burtų traukimą įvyks itin laukiamas dviejų dienų mišrių dvejetų turnyras. Tiesiogines transliacijas iš „Flushing Meadows“ Niujorke ves Lesly Boitrelle, kartu su buvusiais „US Open“ čempionais Johnu McEnrou, Matsu Wilanderiu ir Justine Henin.

Emma Raducanu ir Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

„Eurosport“ ir HBO Max pradeda teniso turnyro „US Open“ transliacijas – prieš pagrindinį turnyro burtų traukimą įvyks itin laukiamas dviejų dienų mišrių dvejetų turnyras. Tiesiogines transliacijas iš „Flushing Meadows“ Niujorke ves Lesly Boitrelle, kartu su buvusiais „US Open“ čempionais Johnu McEnrou, Matsu Wilanderiu ir Justine Henin.

0

„US Open“ žada naujai apibrėžti „Grand Slam“ sezoną – prieš pagrindinį vienetų turnyrą įvyks didžiausių žvaigždžių dvikovos mišrių dvejetų varžybose. „Eurosport“ ir HBO Max transliuos visus mačus iš visų kortų net 45 Europos rinkose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Eurosport“ transliuos ne mažiau kaip 260 valandų teniso, o HBO Max suteiks galimybę stebėti kiekvieną sužaistą mačą be kompromisų. Programėlėje numatytos inovacijos – kelių kalbų komentavimo srautai ir laiko žymekliai, padėsiantys nepraleisti svarbiausių momentų.

Ekspertų komanda

Kasdien „Eurosport“ transliacijas iš legendinio „USTA Billie Jean King National Tennis Center“ komplekso Niujorke ves dvi teniso legendos ir buvę „US Open“ čempionai – Johnas McEnroe bei Matsas Wilanderis – kartu su žurnaliste Lesly Boitrelle. Prie jų nuolat iš Paryžiaus prisijungs dukart „US Open“ laimėtoja Justine Henin, kuri taip pat rengs reportažus „Eurosport Tennis Club“ žiūrovams Prancūzijoje. Komanda siūlys naujas perspektyvas, išskirtinius žaidėjų interviu ir ekspertines įžvalgas, padėsiančias papasakoti turnyro istorijas žiūrovams visoje Europoje.

„US Open vainikuoja įspūdingą teniso vasarą, kurią užvaldė didžiausi čempionai, pakėlę šį sportą į naujas, net neįsivaizduojamas aukštumas. Šiemet bus daugiau galimybių įtraukti sirgalius nei bet kada anksčiau – inovatyvus mišrių dvejetų turnyras atneš naujos energijos ir jaudulio prieš pagrindinį vienetų burtų traukimą bei sukurs naujų istorijų. Būsime kiekvieno epizodo ir kiekvieno taško liudininkai per mūsų visapusišką transliaciją visuose kanaluose ir lauksime naujos teniso istorijos gimimo“, – sako „WBD Sports Europe“ vykdantysis viceprezidentas Scottas Youngas.

Naujovės mišrių dvejetų varžybose

Žinomas dėl savo novatoriško požiūrio, „US Open“ 2025 m. pristato atnaujintą mišrių dvejetų turnyrą – 16 komandų nugalėtojams bus skirtas 1 mln. JAV dolerių prizinis fondas. Mačai vyks dvi dienas – rugpjūčio 19–20 d. – per „Fan Week“, dar prieš pagrindinių vienetų burtų traukimą. Bus žaidžiama iki trijų setų, taikoma „be pranašumo“ sistema ir trumpesni – iki keturių geimų – setai; esant rezultatui 4:4 žaidžiamas „Tie-Break“ iki 7 taškų, o lemiamą setą nulems „Tie-Break“ iki 10 taškų. Patvirtintos įspūdingos poros: Iga Swiatek (Lenkija) ir Casper Ruud (Norvegija); Emma Navarro (Ispanija) ir Jannik Sinner (Italija); Emma Raducanu (JK) ir Carlos Alcaraz (Ispanija); Madison Keys (JAV) ir Francis Tiafoe (JAV) bei daugelis kitų.

Vyrų vienetų varžybose pastaruosius septynis „Grand Slam“ turnyrus laimėjo arba pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris (Italija), arba antroji – Carlosas Alcarazas (Ispanija); šiemet jie žaidė vienas prieš kitą dviejuose finaluose iš eilės – „Roland-Garros“ ir „Wimbledon“. Moterų vienetuose pernai pirmą kartą „US Open“ laimėtą titulą sieks apginti pirmoji pasaulio raketė Aryna Sabalenka.

„US Open“ tęsia „Warner Bros. Discovery“ teniso vasarą po išskirtinių ir rekordinių „Roland-Garros“ (išskyrus Prancūziją) transliacijų, „Wimbledon“ transliacijų 12 rinkų ir prieš išskirtinį „Laver Cup“ transliavimą visoje Europoje. „Laver Cup“ vyks San Fransiske (JAV) rugsėjo 19–21 d.

Svarbiausios „US Open“ 2025 datos:

• Rugpjūčio 20 d. – mišrių dvejetų pusfinaliai ir finalas

• Rugpjūčio 21 d. – pagrindinių burtų traukimas

• Rugpjūčio 24 d. – pagrindinio turnyro startas

• Rugsėjo 6 d. – moterų vienetų finalas

• Rugsėjo 7 d. – vyrų vienetų finalas

„US Open“ transliacijas Lietuvoje galima žiūrėti tiesiogiai HBO Max arba per partnerį „Go3“, taip pat „Eurosport“, kuris pasiekiamas „Telia“ platformoje.

