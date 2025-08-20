„Tau nereikėtų taip sakyti“: Jessica Pegula pataisė savo „US Open“ turnyro mišrių dvejetų partnerį

Po ketvirtfinalio J. Pegula sureagavo į partnerio J. Draperio pasisakymą, kai šis spaudos konferencijoje paminėjo žodius „parodomosios varžybos“. Amerikietė iškart pataisė savo partnerį, pabrėždama, kad tai tikras turnyras.
Naujo formato mišrių dvejetų formatas „US Open“ turnyre sulaukė įvairių reakcijų ir kritikos. Kadangi naudojamas „Fast4“ taškų skaičiavimo formatas, o dalyvių skaičius sumažintas iki 16 porų – daugiausia iš aukščiausio lygio vienetų žaidėjų – griežčiausi kritikai šį turnyrą pavadino „parodomąja“ atrakcija, skirta vien pramogai.
Pirmą kartą žaisdami kartu, J. Pegula ir J. Draperis 4:2, 4:2 įveikė Emmą Raducanu ir Carlosą Alcarazą, o vėliau 4:1, 4:1 nugalėjo Mirrą Andreevą ir Daniilą Medvedevą, taip pasiekdami pusfinalį. Nors kortuose duetas atrodė užtikrintai, daugiausia dėmesio jie sulaukė dėl savo bendros spaudos konferencijos.
„Taip, tai reikštų daug. Žinoma, tai šiek tiek parodomojo formato varžybos. Smagu žaisti su kažkuo“, – paklaustas apie trofėjaus iškovojimą sakė britas.
Tačiau jo partnerė jį iškart nutraukė: „Tau nereikėtų taip sakyti, bet nieko tokio.“ Penktą vietą ATP reitinge užimantis žaidėjas nustebęs paklausė: „Ką? Ką aš pasakiau?“ WTA žvaigždė atsakė: „Jūs žinote, ką turiu omenyje.“
J. Draperis bandė pasiaiškinti, esą jis tik norėjęs pasakyti, kad turnyras yra gera proga pažaisti ir pasimėgauti.
„Šiek tiek pasilinksminti. Nežinau. Man patinka laimėti. Laimėti yra gerai, ar ne?“ – klausė britas.
J. Pegula į tai atsakė: „Taip. Tai nėra parodomosios varžybos. Žinau, ką nori pasakyti.“
J. Draperis tęsė: „Aš dažnai girdžiu, kad tai šiek tiek parodomojo formato, šiek tiek pramogos varžybos. Kodėl aš taip rimtai žiūriu? Tai gera galimybė pažaisti, pasirodyti, surinkti daug taškų prieš kitą savaitę. Man patinka būti susitelkusiam. Nežinau, kodėl tai nusikaltimas.“
J. Pegula užbaigė: „Ne, viskas gerai (juokiasi, – aut. past). Mane tik prajuokino tas žodis „parodomosios“.“
J. Pegula ir J. Draperis „US Open“ mišrių dvejetų pusfinalyje susitiks su I. Swiatek ir C. Ruudu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!