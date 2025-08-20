Justina Mikulskytė sėkmingai startavo „US Open“ kvalifikacijoje – įveikė japonę Kyoka Okamurą

Šios tenisininkės viena prieš kitą anksčiau nebuvo žaidusios.
Pirmajame sete J. Mikulskytė trečiajame ir devintajame geimuose „breakino“ varžovę ir neklydo savo padavimų metu.
Tuo tarpu antrajame sete jau buvo kur kas sunkiau – pirmame jo geime J. Mikulskytė pirmą kartą pralaimėjo savuosius padavimus, tačiau ketvirtajame geime sugebėjo atstatyti lygybę. Itin dramatiškai susiklostė tryliktasis geimas, kurio metu J. Mikulskytė penkis sykius nepasinaudojo proga uždaryti setą ir mačą, tačiau šeštuoju galiausiai „breakino“ varžovę ir šventė pergalę.
K. Okamura šių metų pradžioje WTA vienetų reitinge pasiekė sau rekordinę – 178-ą – vietą. Per karjerą japonė yra laimėjusi 3 profesionalių vienetų turnyrus – visus juos ITF ture. Stambiausią savo turnyrą K. Okamura laimėjo šiame sezone Tailande (ITF W75 kategorijos), kur sėkmingai žaidė būtent ant kietos dangos, kuri naudojama ir „US Open“ turnyre.
„Didžiojo kirčio“ turnyruose K. Okamuros rezultatai yra itin prastai. Japonė anksčiau 5 kartus bandė įveikti tokio lygio turnyrų kvalifikaciją, pralaimėjo visas 5 tas dvikovas ir visus 10 setų. J. Mikulskytė „Didžiojo kirčio“ turnyrų kvalifikacijose taip pat strigo iki šių metų, kai vos nepateko į „Roland Garros“ pagrindinį etapą, suklupdama tik trečiajame kvalifikacijos rate.
J. Mikulskytei pergalė atnešė 20 WTA vienetų reitingo taškų ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jos lauks australė Destanee Aiava (WTA-168), kuri per 2 val. 17 min. 6:4, 4:6, 6:4 įveikė čekę Sarą Bejlek (WTA-111).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
