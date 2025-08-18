Naujasis „US Open“ mišrių dvejetų formatas: ką apie jį žinome ir kiek uždirbs tenisininkai?

Dėl titulo varžysis šešiolika porų, iš kurių septynios vietas gavo pagal bendrą pavienių žaidėjų reitingą. Likusieji pateko gavę vardinius kvietimus.
Emma Raducanu žais poroje su Vimbldono finalininku Carlosu Alcarazu, o pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris – su Katerina Siniakova.
Mačai bus žaidžiami iki trijų trumpų setų, kiekviename iš jų – iki keturių laimėtų geimų.
Prie lygaus rezultato nebus pranašumo – laimėtoju taps žaidėjas ar pora, laimėjusi kitą tašką.
Jeigu abi komandos setą laimės po keturis geimus, vietoje trečiojo seto bus žaidžiamas iki 10 taškų pratęsimas, o pirmoji komanda, pasiekusi 10 taškų, iškovos pergalę.
Finale formatas bus kitoks – žaidžiama iki trijų setų po šešis geimus, o po trijų setų esant lygiam rezultatui bus žaidžiamas pratęsimas iki 10 taškų.
„US Open“ organizatoriai susilaukė griežtos kritikos po to, kai paskelbė, jog mišrių dvejetų turnyras bus atskiras renginys prieš pagrindinį „Didžiojo kirčio“ turnyrą, kuris startuoja rugpjūčio 24 dieną.
Praėjusių metų mišrių dvejetų čempionai Sara Errani ir Andrea Vavassori vasarį išplatintame bendrame pranešime pakeitimus pavadino „gilia neteisybe“.
„Priimti sprendimus vadovaujantis vien tik pelno logika kai kuriose situacijose yra giliai neteisinga“, – teigė jie.
Tačiau organizatoriai aiškino, kad toks sprendimas priimtas siekiant paskatinti pajėgiausius vienetų žaidėjus dalyvauti mišriuose dvejetuose.
Pasak jų, „žaidimo žvaigždės, kurios jau išreiškė norą varžytis, rodo didelį susidomėjimą naujuoju formatu“.
Didžiosios Britanijos atstovas Jackas Draperis sakė: „Manau, kad tai gera forma pasiruošti „US Open“ ir turėti galimybę žaisti kartu su kitu aukščiausio lygio žaidėju.“
Kas su kuo žais?
Tiesiogiai patekusios poros:
Jessica Pegula ir Jackas Draperis
Iga Swiatek ir Casperis Ruudas
Elena Rybakina ir Tayloras Fritzas
Amanda Anisimova ir Holgeris Rune
Belinda Benčič ir Alexanderis Zverevas
Mirra Andrejeva ir Daniilas Medvedevas
Caty McNally ir Lorenzo Musettis
Vardinius kvietimus gavusios poros:
Katerina Siniakova ir Jannikas Sinneris
Emma Raducanu ir Carlosas Alcarazas
Madison Keys ir Francesas Tiafoe
Olga Danilovič ir Novakas Djokovicius
Taylor Townsend ir Benas Sheltonas
Sara Errani ir Andrea Vavassori
Venus Williams ir Reilly Opelka
Karolina Muchova ir Andrejus Rublevas
Naomi Osaka ir Gaelis Monfilsas
Mišrių dvejetų pirmojo rato burtai
Pirmoji turnyro pora pagal skirstymą yra Jackas Draperis ir Jessica Pegula, kurie susitiks su vardinį kvietimą gavusia Emma Raducanu bei Carlosu Alcarazu.
Laimėtojai gali susidurti su 24 kartus „Didžiojo kirčio“ čempionu Novaku Djokoviciu ir jo partnere Olga Danilovič, jei serbų duetas įveiks Mirrą Andrejevą bei Daniilą Medvedevą.
45-erių Venus Williams kartu su tautiečiu Reilly Opelka stos į kovą prieš Karoliną Muchovą ir Andrejų Rubliovą.
Poros:
Jackas Draperis / Jessica Pegula – Carlosas Alcarazas / Emma Raducanu
Olga Danilovič / Novakas Djokovičius – Mirra Andrejeva / Daniilas Medvedevas
Casperis Ruudas / Iga Swiatek – Madison Keys / Francesas Tiafoe
Gaelis Monfilsas / Naomi Osaka – Caty McNally / Lorenzo Musettis
Katerina Siniakova / Jannikas Sinneris – Belinda Benčič / Alexanderis Zverevas
Benas Sheltonas / Taylor Townsend – Amanda Anisimova / Holgeris Rune
Reilly Opelka / Venus Williams – Karolina Muchova / Andrejus Rubliovas
Sara Errani / Andrea Vavassori – Tayloras Fritzas / Elena Rybakina
The US Open Mixed Doubles Championship draw is set! pic.twitter.com/FntRmId9R0— US Open Tennis (@usopen) August 17, 2025
Koks prizinis fondas?
„US Open“ mišrių dvejetų čempionai gaus 1 mln. JAV dolerių (apie 880 tūkst. eurų).
Finalininkai: 400 000 JAV dolerių (apie 352 tūkst. eurų)
Pusfinalininkai: 200 000 JAV dolerių (apie 176 tūkst. eurų)
Ketvirtfinalio dalyviai: 100 000 JAV dolerių (apie 88 tūkst. eurų)
Aštuntfinalio dalyviai: 20 000 JAV dolerių (apie 17,6 tūkst. eurų)
