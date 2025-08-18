Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Naujasis „US Open“ mišrių dvejetų formatas: ką apie jį žinome ir kiek uždirbs tenisininkai?

2025-08-18 11:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 11:51

2025 m. „US Open“ startuos su nauju, atskiru mišrių dvejetų čempionatu, kuris vyks rugpjūčio 19–20 dienomis.

Venus Williams | Scanpix nuotr.

2025 m. „US Open“ startuos su nauju, atskiru mišrių dvejetų čempionatu, kuris vyks rugpjūčio 19–20 dienomis.

0

Dėl titulo varžysis šešiolika porų, iš kurių septynios vietas gavo pagal bendrą pavienių žaidėjų reitingą. Likusieji pateko gavę vardinius kvietimus.

Emma Raducanu žais poroje su Vimbldono finalininku Carlosu Alcarazu, o pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris – su Katerina Siniakova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačai bus žaidžiami iki trijų trumpų setų, kiekviename iš jų – iki keturių laimėtų geimų.

Prie lygaus rezultato nebus pranašumo – laimėtoju taps žaidėjas ar pora, laimėjusi kitą tašką.

Jeigu abi komandos setą laimės po keturis geimus, vietoje trečiojo seto bus žaidžiamas iki 10 taškų pratęsimas, o pirmoji komanda, pasiekusi 10 taškų, iškovos pergalę.

Finale formatas bus kitoks – žaidžiama iki trijų setų po šešis geimus, o po trijų setų esant lygiam rezultatui bus žaidžiamas pratęsimas iki 10 taškų.

„US Open“ organizatoriai susilaukė griežtos kritikos po to, kai paskelbė, jog mišrių dvejetų turnyras bus atskiras renginys prieš pagrindinį „Didžiojo kirčio“ turnyrą, kuris startuoja rugpjūčio 24 dieną.

Praėjusių metų mišrių dvejetų čempionai Sara Errani ir Andrea Vavassori vasarį išplatintame bendrame pranešime pakeitimus pavadino „gilia neteisybe“.

„Priimti sprendimus vadovaujantis vien tik pelno logika kai kuriose situacijose yra giliai neteisinga“, – teigė jie.

Tačiau organizatoriai aiškino, kad toks sprendimas priimtas siekiant paskatinti pajėgiausius vienetų žaidėjus dalyvauti mišriuose dvejetuose.

Pasak jų, „žaidimo žvaigždės, kurios jau išreiškė norą varžytis, rodo didelį susidomėjimą naujuoju formatu“.

Didžiosios Britanijos atstovas Jackas Draperis sakė: „Manau, kad tai gera forma pasiruošti „US Open“ ir turėti galimybę žaisti kartu su kitu aukščiausio lygio žaidėju.“

Kas su kuo žais?

Tiesiogiai patekusios poros:

Jessica Pegula ir Jackas Draperis

Iga Swiatek ir Casperis Ruudas

Elena Rybakina ir Tayloras Fritzas

Amanda Anisimova ir Holgeris Rune

Belinda Benčič ir Alexanderis Zverevas

Mirra Andrejeva ir Daniilas Medvedevas

Caty McNally ir Lorenzo Musettis

Vardinius kvietimus gavusios poros:

Katerina Siniakova ir Jannikas Sinneris

Emma Raducanu ir Carlosas Alcarazas

Madison Keys ir Francesas Tiafoe

Olga Danilovič ir Novakas Djokovicius

Taylor Townsend ir Benas Sheltonas

Sara Errani ir Andrea Vavassori

Venus Williams ir Reilly Opelka

Karolina Muchova ir Andrejus Rublevas

Naomi Osaka ir Gaelis Monfilsas

Mišrių dvejetų pirmojo rato burtai

Pirmoji turnyro pora pagal skirstymą yra Jackas Draperis ir Jessica Pegula, kurie susitiks su vardinį kvietimą gavusia Emma Raducanu bei Carlosu Alcarazu.

Laimėtojai gali susidurti su 24 kartus „Didžiojo kirčio“ čempionu Novaku Djokoviciu ir jo partnere Olga Danilovič, jei serbų duetas įveiks Mirrą Andrejevą bei Daniilą Medvedevą.

45-erių Venus Williams kartu su tautiečiu Reilly Opelka stos į kovą prieš Karoliną Muchovą ir Andrejų Rubliovą.

Poros:

Jackas Draperis / Jessica Pegula – Carlosas Alcarazas / Emma Raducanu

Olga Danilovič / Novakas Djokovičius – Mirra Andrejeva / Daniilas Medvedevas

Casperis Ruudas / Iga Swiatek – Madison Keys / Francesas Tiafoe

Gaelis Monfilsas / Naomi Osaka – Caty McNally / Lorenzo Musettis

Katerina Siniakova / Jannikas Sinneris – Belinda Benčič / Alexanderis Zverevas

Benas Sheltonas / Taylor Townsend – Amanda Anisimova / Holgeris Rune

Reilly Opelka / Venus Williams – Karolina Muchova / Andrejus Rubliovas

Sara Errani / Andrea Vavassori – Tayloras Fritzas / Elena Rybakina

Koks prizinis fondas?

„US Open“ mišrių dvejetų čempionai gaus 1 mln. JAV dolerių (apie 880 tūkst. eurų).

Finalininkai: 400 000 JAV dolerių (apie 352 tūkst. eurų)

Pusfinalininkai: 200 000 JAV dolerių (apie 176 tūkst. eurų)

Ketvirtfinalio dalyviai: 100 000 JAV dolerių (apie 88 tūkst. eurų)

Aštuntfinalio dalyviai: 20 000 JAV dolerių (apie 17,6 tūkst. eurų)

