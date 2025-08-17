Paaiškėjo Gaubo ir Butvilo varžovai „US Open“ kvalifikacijoje: burtai lietuvių nepagailėjo

V. Gaubas buvo netoli to, kad patektų tarp skirstytų kvalifikacijos žaidėjų, bet jam pritrūko kelių pozicijų, o burtai lietuviui iš karto lėmė mačą prieš antrąją kvalifikacijos raketę 25-erių Jesperą de Jongą (ATP-79). Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
J. de Jongas šiuo metu demonstruoja geriausius karjeros rezultatus ir ATP reitinge yra pakilęs į sau rekordinę poziciją. Vos prieš mėnesį olandas ant grunto pasiekė ATP 250 turnyro Švedijoje finalą. Gerai J. de Jongas žaidžia ir ant kietos dangos, kur gali pasigirti ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje titulu. Tiesa, „US Open“ turnyras iki šiol J. de Jongui yra nesėkmingiausias iš visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų. Tik jame J. de Jongas dar niekada nėra prasimušęs į pagrindinį vienetų etapą.
V. Gaubas labiausiai garsėja pergalėmis ant grunto, bet „US Open“ turnyre jo pasiekimai nėra prastesni nei J. de Jongo. Pernai lietuvis Niujorke nukeliavo iki paskutinio – trečio – kvalifikacijos rato.
Tui tarpu E. Butvilo lauks 23-ejų italas Matteo Gigante (ATP-126). Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
M. Gigante Lietuvos teniso fanams yra gerai pažįstamas. Vos prieš keletą mėnesių italas ATP „Challenger“ turnyro Romoje (Italija) finale 6:2, 3:6, 6:4 įveikė Vilių Gaubą. Tąkart buvo žaidžiama ant grunto, tačiau daugiausiai titulų italas turi būtent ant kietos dangos. Ant jos italas yra laimėjęs 3 ATP „Challenger“ vienetų turnyrus.
M. Gigante šiuo metu ATP reitinge yra vos per vieną poziciją nuo karjeros rekordo (125-a vieta).
„US Open“ turnyre italui iki šiol labai nesisekdavo – jis abu kartus krito pirmajame kvalifikacijos rate. Tuo tarpu E. Butvilas „US Open“ vyrų kvalifikacijoje dalyvaus pirmą kartą karjeroje.
V. Gaubo antrajame kvalifikacijos rate lauktų britas Johannusas Monday (ATP-234) arba prancūzas Haroldas Mayot (ATP-156), o E. Butvilo – Chrisas Rodeschas (ATP-159) iš Liuksemburgo arba Honkongo atstovas Colemanas Wongas (ATP-177). Pergalės pirmajame rate lietuviams atneštų po 8 ATP vienetų reitingo taškus ir po 41,8 tūkst. JAV dolerių, o pralaimėjimų atveju jiems atitektų po 27,5 tūkst. JAV dolerių.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
