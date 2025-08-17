Sergejus Maslobojevas pripažintas geriausiu pussunkio svorio kikboksininku pagal „Combat Press“ reitingą

Naujajame pussunkio svorio kategorijos reitinge lyderiu tapo Sergejus Maslobojevas. Lietuvis iš 4-os vietos į 1-ą šoktelėjo po to, kai nugalėjo Tariką Khbabezą ir atėmė iš marokiečio „Glory“ pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.
T. Khbabezą pralaimėjimas S. Maslobojevui nubloškė į 2-ą vietą. Po vieną poziciją prarado ir Donegi Abena bei Bahramas Rajabzadehas. D. Abena šiuo metu yra nusiteikęs išbandyti save profesionalų bokse, o B. Rajabzadehas garsiai reikalauja kovos dėl „Glory“ čempiono diržo būtent prieš S. Maslobojevą.
S. Maslobojevas jau ilgą laiką yra vienintelis Lietuvos kikboksininkas, patenkantis į kurios nors svorio kategorijos „Combat Press“ reitingo dešimtuką.
Geriausių pasaulio kikboksininkų dešimtukas pussunkio svorio kategorijoje:
1. Sergejus Maslobojevas
2. Tarikas Khbabezas
3. Donegi Abena
4. Bahramas Rajabzadehas
5. Cemas Caceresas
6. Thianas de Vriesas
7. Michaelas Boapeah
8. Stefanas Latescu
9. Ibrahimas El Bouni
10. Mory Kromah
