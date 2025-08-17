Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Sergejus Maslobojevas pripažintas geriausiu pussunkio svorio kikboksininku pagal „Combat Press“ reitingą

2025-08-17 22:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 22:04

„Combat Press“ puslapis tęsia savo tradiciją ir toliau kas mėnesį pristato pasaulinį kikboksininkų reitingą, į kurį įtraukia visų stipriausių organizacijų kovotojus.

Kovos akimirka (Alexis Goudeau nuotr.) | „Glory“ nuotr.

0

Naujajame pussunkio svorio kategorijos reitinge lyderiu tapo Sergejus Maslobojevas. Lietuvis iš 4-os vietos į 1-ą šoktelėjo po to, kai nugalėjo Tariką Khbabezą ir atėmė iš marokiečio „Glory“ pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Khbabezą pralaimėjimas S. Maslobojevui nubloškė į 2-ą vietą. Po vieną poziciją prarado ir Donegi Abena bei Bahramas Rajabzadehas. D. Abena šiuo metu yra nusiteikęs išbandyti save profesionalų bokse, o B. Rajabzadehas garsiai reikalauja kovos dėl „Glory“ čempiono diržo būtent prieš S. Maslobojevą.

S. Maslobojevas jau ilgą laiką yra vienintelis Lietuvos kikboksininkas, patenkantis į kurios nors svorio kategorijos „Combat Press“ reitingo dešimtuką.

Geriausių pasaulio kikboksininkų dešimtukas pussunkio svorio kategorijoje:

1. Sergejus Maslobojevas

2. Tarikas Khbabezas

3. Donegi Abena

4. Bahramas Rajabzadehas

5. Cemas Caceresas

6. Thianas de Vriesas

7. Michaelas Boapeah

8. Stefanas Latescu

9. Ibrahimas El Bouni

10. Mory Kromah

