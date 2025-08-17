Treneris Grišius apie pasiruošimą pasaulio imtynių čempionatams: „Nuotaiką smukdo traumos“

Su komandos draugais turėjęs vykti Olegas Kniševskis (70 kg) susirgo treniruočių stovykloje Estijoje, todėl liko namuose.
„Sąlygos idealios, tačiau nuotaiką smukdo traumos. Kalbu apie Domantą Pauliuščenką, kuriam itin nepasisekė Ziolkowskio turnyre. Žvelgiant į protokolus, galima spėti, kad jis dvi kovas pralaimėjo, o iš tikrųjų, po pergalės prieš gruziną Bazadzę, Domantas pirmame kėlinuke imtyje su Europos prizininku Richardu Veghu iš Vengrijos patyrė peties traumą. Toliau jam neleidau varžytis, tad, su Lenkijos atstovu Taronu Shahinyanu jis net nekovojo, – nemalonų atsitikimą komentavo treneris Valdas Grišius. – Kaip seksis toliau? Sunkus klausimas, saugosi, treniruotėse nesistumdo visa jėga, lygtai eina geryn. Ant kilimo nuolatinis kontaktas – vieni neatlaiko, kiti atsistato“.
Treneris su savo vyriausiu auklėtiniu tęs darbą iki savaitgalio, tuo tarpu Titas Pijoraitis jau išskubėjo į Lietuvą, kur netrukus keliaus į Bulgarijoje vyksiantį pasaulio U20 čempionatą, o Paulius Leščauskas Spalos olimpinę bazę dėl asmeninių priežasčių paliko prieš kelias dienas.
„Paulius yra mūsų viltis, o jo minusas kovose su suaugusiais, jei taip galima sakyti, yra jo amžius ir patirties stoka. 21-erių kelmiškiui nėra lengva kapotis su patyrusiais meistrais. Tačiau Pauliaus augimą parodė lygios dvikovos su Lenkijos pirmu numeriu Cezariu Sadowskiu ir kitais daugiau patyrusiais atletais. Tikiuosi, Pauliui pavyks derinti mokslus su treniruotėmis ir siekti rezultatų. Jis įnikęs į kineziterapiją ir jau dabar savo žinias pritaiko praktikoje“, – P. Leščauską gyrė treneris.
Kalbėdamas apie ateitį, specialistas iš Raseinių minėjo Arno Jokimčiaus, Aido Šarūno ir Valerijaus Golovatyj pavardes.
„Jie dar kadetų grupėje. Reikia laukti. Svarbu, kad jaunieji atletai išvengtų traumų ir nestokotų motyvacijos. O tam reikia ne tik noro, bet ir tinkamos materialinės bazės. Štai, Kornelijus Stulginskas išvykoms į treniruočių stovyklas ir varžybas stokoja lėšų“, – nuolatinę bėdą priminė treneris V. Grišius.
