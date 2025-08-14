Jubiliejinėje graplingo stovykloje – diržų suteikimas ir žingsnis į naują organizacijos lygį

Stovyklą organizavo Tarptautinė graplingo federacija (IGF) kartu su Lietuvos graplingo federacija (LGF). Visą savaitę sportininkai dalyvavo intensyviose treniruotėse, teoriniuose seminaruose ir aktyviai leido laiką prie jūros.
Graplingo federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas dėkojo treneriams ir stovyklos vadovams: Albertui Kašėtai – IGF graplingo 4 dano juodas diržas, Tomui Smirnovui – IGF graplingo juodas diržas, Danieliui Girdiušui – BJJ juodas diržas, Rolandui Janavičiui – BJJ ir IGF graplingo juodas diržas, Ričardui Piepoliui – graplingo ekspertui, turinčiam daugiau nei 30 metų patirties, Adrijui Kupstui – LGF generaliniam sekretoriui, Arnoldui Lukošiūnui – LGF viceprezidentui, Tautvydui Antanaičiui – 1 danas dziudo ir IGF graplingo, Gintarei Smirnovienei bei Vaidai ir Vaidui Zimnickams.
„Ši stovykla – ne tik tradicija, bet ir naujas mūsų organizacijos lygis. Kiekvienais metais stengiamės užtikrinti aukščiausią kokybę – tiek treniruočių, tiek bendravimo, tiek organizavimo srityse,“ – sakė K. Smirnovas.
Stovyklos metu vyko Dan–Kyu egzaminai. Po keturių valandų technikos demonstravimo ir 10 kovų išbandymų diržų egzaminus sėkmingai išlaikė: Airida Kupstaitė – 2 kyu (purpurinis diržas), Darius Šinkūnas – 2 kyu (purpurinis diržas), Arūnas Rimkus – 1 kyu (rudas diržas), Andrius Malašauskas – 1 kyu (rudas diržas).
Sportininkams įteikti diržai ir patvirtinimo sertifikatai. Visi stovyklos dalyviai gavo jubiliejinius medalius ir sertifikatus.
„Džiaugiuosi, kad šiemet turėjome itin stiprią dėstytojų komandą – profesionalus, kurie savo patirtimi dalijasi ne tik kaip sportininkai, bet ir kaip tikri mokytojai,“ – pabrėžė K. Smirnovas.
„Ši stovykla – puikus įrodymas, kad graplingo sportas vienija skirtingo amžiaus, patirties ir tautybių žmones. Mūsų bendruomenė stiprėja ne tik sportiniu, bet ir žmogiškuoju pagrindu,“ – pridūrė jis.
Kitais metais stovykla vyks 2026 m. rugpjūčio 5–9 d. Salės ir viešbučiai jau užsakyti, o registracija prasidės nuo 2026 m. sausio. Organizatoriai kviečia visus prisijungti ir dėkoja kiekvienam, dalyvavusiam šių metų stovykloje.
