  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Du „Žalgirio“ talentai pakviesti į prestižinę NBA stovyklą

2025-08-14 10:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 10:44

Ignas Štombergas | Alfredo Pliadžio nuotr.

Du Kauno „Žalgirio“ jaunimo komandų nariai – Ignas Štombergas ir Maksimas Brnvovičius – šią savaitę dalyvauja Mančesteryje vykstančioje NBA ir FIBA organizuojamoje „Basketball Without Borders“ Europos regiono stovykloje, kurioje bando parodyti savo talentą bei įgyti naujų įgūdžių iš aukščiausio lygio trenerių.

1

2001 m. prasidėjusi programa dabar jau yra tarp solidžiausių pasaulyje – per visą laikotarpį suorganizuotos net 77 „Basketball Without Borders“ stovyklos 33 skirtingose valstybėse. Be tobulėjimo krepšinio aikštelėje, stovyklos dalyviai semiasi žinių ir lyderystės bei gyvenimo įgūdžių programose, o taip pat gauna ir tarpkultūrinės patirties, susipažindami su žaidėjais iš įvairių šalių. Į stovyklą iš viso buvo atrinkta 30 vaikinų ir 30 merginų iš visos Europos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I.Štombergas praėjusiame sezone rungtyniavo tiek RKL, tiek ir NKL lygose, o M.Brnovičius vilkėjo „Žalgiris-3“ komandos marškinėlius bei žaidė RKL A divizione. Juodkalnietis aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 24 minutes, per kurias į komandos kraitį pridėdavo po 7 taškus, po 4 atkovotus kamuolius ir po 1 rezultatyvų perdavimą.

Savo ruožtu I.Štombergas buvo dominuojanti „Žalgiris-3“ komandos dalis po krepšiu – šis rinko net 15,5 taškų ir 8 atkovotų kamuolių vidurkį, dvitaškius mesdamas 62 proc. taiklumu. Abu aukštaūgiai atstovavo „Žalgiriui“ ir Eurolygos „NextGen“ turnyre, kuriame žalgiriečiai tapo čempionais. Iš Juodkalnijos kilęs žaidėjas turnyre metė po 6 taškus, o geriausią mačą sužaidė prieš „Overtime Elite“ ekipą, prieš kurią surinko net 16 naudingumo balų. Tuo tarpu I.Štombergas geriausiai pasirodė prieš tą pačią komandą, o viso finalinio turnyro etapo metu varžovams sukratydavo po 8 taškus.

Tarp „Basketball Without Borders“ stovyklos alumnų yra ir šūsnis dabartinių žalgiriečių, tarp kurių Deividas Sirvydis, Ignas Brazdeikis, Dovydas Giedraitis, Ąžuolas Tubelis ir Laurynas Birutis.

