Marius Grigonis pradėjo individualias treniruotes Atėnuose – reabilitacija vyksta sėkmingai

Kadangi „Panathinaikos“ jau užbaigė komplektacijos darbus, M. Grigonio situacija tapo kitu prioritetu, nes vyriausiajam komandos treneriui Erginui Atamanui svarbu, kad visi žaidėjai būtų pasirengę artėjančiam sezonui.
Iš lietuvio pusės ateinantys signalai vertinami optimistiškai.
Primename, kad M. Grigonis buvo išvykęs į Vokietiją, kur lankėsi pas specializuotą gydytoją, o taikytos procedūros davė teigiamą rezultatą.
M. Grigonis į Atėnus atvyko likus 20 dienų iki „Panathinaikos“ pasirengimo stovyklos pradžios. Jo reabilitacijos procesas vyksta žingsnis po žingsnio – krepšininkas atlieka individualias treniruotes OAKA arenoje.
