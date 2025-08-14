„Chelsea“ FIFA pasaulio klubų taurės premijų dalį skirs Diogo Jota ir Andre Silva šeimų paramai

„Chelsea“ liepos mėnesį tapo išplėsto FIFA turnyro čempionu, finale 3:0 įveikęs Paryžiaus „Saint-Germain“. Ši sėkmė turnyre klubui atnešė apie 114,6 mln. JAV dolerių (99,3 mln. eurų).
„Chelsea“ vėliau skyrė 15,5 mln. JAV dolerių (13,4 mln. eurų) fondą, kuris bus lygiomis dalimis padalintas žaidėjams, atstovavusiems Enzo Marescos komandai turnyre. Buvo priimtas bendras klubo ir žaidėjų sprendimas tokį patį mokėjimą skirti ir Jotos šeimai.
Bendra kiekvienos dalies vertė viršija 500 tūkst. JAV dolerių prieš konvertuojant valiutą iš dolerių į Didžiosios Britanijos svarus, taip pat atskaičiuojant darbdavio kaštus, mokesčius ir socialinio draudimo įmokas.
„Liverpool“ puolėjas Jota ir jo brolis Andre Silvas žuvo liepos 3 d. per eismo įvykį Ispanijos Zamoros provincijoje – likus dešimčiai dienų iki „Chelsea“ pergalės FIFA klubų pasaulio taurės finale.
„Liverpool“ neseniai pristatė planus prie „Anfield“ stadiono įrengti memorialinę skulptūrą kaip nuolatinę pagarbos Jotai vietą. Portugalijos rinktinės puolėjas per savo laiką klube pelnė 65 įvarčius per 182 rungtynes.
Klubo žaidėjai visą 2025–2026 m. sezoną marškinėlius ir stadiono striukes puoš emblema „Forever 20“, o oficiali klubo labdaros organizacija „LFC Foundation“ pradės vaikų futbolo programą Jotos vardu.
Pirmosiose „Premier“ lygos sezono rungtynėse penktadienį prieš Bornmuto „Bournemouth“ „Anfield“ stadione Arne Sloto treniruojama komanda pagerbs Jotą specialia sirgalių mozaika ir tylos minute.
Praėjusį mėnesį „Liverpool“ paskelbė, kad 20 marškinėlių numeris visose klubo komandose bus visam laikui išimtas iš apyvartos Jotos atminimui. Jis prie „Liverpool“ prisijungė 2020 m. iš Vulverhamptono „Wanderers“.
