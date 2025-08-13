„Liverpool“ sutarė dėl Giovanni Leoni perėjimo – jaunas gynėjas papildys komandą

Sandorio vertė sieks apie 35 mln. eurų, prie jos pridedama ir būsimo pardavimo procentinė išmoka „Parma“ klubui. Įdomu, jog skirtingai nei buvo manyta, žaidėjas negrįš į Italiją ir iškart prisijungs prie pagrindinės Arne Sloto vadovaujamos komandos sudėties.
Praėjusį sezoną G. Leoni sužaidė 17 rungtynių „Serie A“ pirmenybėse, demonstruodamas brandų žaidimą ir aukštą žaidimo skaitymo lygį, kuris sulaukė Europos futbolo apžvalgininkų pagyrų. Jo atvykimas papildys gynybos grandį, kurioje rungtyniauja Virgilis van Dijkas, Ibrahimas Konate ir Joe Gomezas.
Kaip teigia šaltiniai, kontraktas su G. Leoni bus pasirašytas šešeriems metams. Derybose svarbų vaidmenį atliko sporto direktorius Richardas Hughesas ir „Parma“ vadovas Federicas Cherubini, galutinai užbaigę visus formalumus.
G. Leoni tampa jau penktuoju šios vasaros „Liverpool“ naujoku.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!