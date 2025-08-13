Ekspertai išskyrė 10 įdomiausių „Premier“ lygos klubų perėjimų: į ką atkreipti dėmesį?

Daugelis klubų vasarą performavo savo sudėtis, pasikviesdami naujų žaidėjų, kurie pakeis jų žaidimo braižą.
Kokių naujokų labiausiai verta laukti? Į ką reikėtų atidžiau atkreipti dėmesį? „The Athletic“ ekspertai sudarė dešimties įdomiausių vasaros perėjimų sąrašą.
Benjaminas Šeško („Manchester United“)
Metai iš metų vienu perspektyviausių Europos puolėjų vadintas žaidėjas pagaliau atvyksta į Angliją.
Sezonui prasidėjus atrodė, kad jis taps „Arsenal“ futbolininku, vėliau stipriai įsitraukė „Newcastle United“, tačiau galiausiai B. Šeško „Premier“ lygoje vilkės raudonus „Manchester United“ marškinėlius.
„Man United“ sekė B. Sesko dar kai jis buvo 16-os bei žaidė Slovėnijos „Domzale“ klube, o vėliau dar tris kartus bandė jį įsigyti, kai puolėjas atstovavo Salzburgo „Red Bull“ ir „RB Leipzig“ ekipoms.
Dar daugiau intrigos suteiks tai, kad debiutas gali įvykti būtent prieš „Arsenal“, su kuriuo rimtos derybos vyko birželį.
22-ejų puolėjas yra aukštas, greitas ir turintis smūgio jėgą – savybes, galinčias pakelti sirgalius iš vietų.
Dream come true ❤️ pic.twitter.com/tgRqSMVoZs— Benįamln sesko (@b_seskoo) August 9, 2025
Florianas Wirtzas („Liverpool“)
Vokietijos futbolo perlas galėtų prasibrauti net telefono būdelėje.
Jis geba pralįsti pro varžovų gynybos linijas ir suteiks dar daugiau kūrybiškumo talentų kupinai „Liverpool“ komandai. Vienintelis klausimas – kaip greitai jis įgaus reikiamą ritmą.
Nemažai patirties Lėverkuzeno „Bayer“ gretose sukaupęs F. Wirtzas žino, kad šį sezoną į jį kryps visos akys – 116 mln. svarų vertės perėjimas su priedais gali tapti nauju Didžiosios Britanijos rekordu. Tačiau 22-ejų futbolininkas tvirtina nejaučiantis spaudimo.
„Liverpool“ tiki, kad turi vieną geriausių atakuojančių saugų pasaulyje ir tikisi, kad ateityje jis taps dar didesne žvaigžde.
August 12, 2025
Viktoras Gyokeresas („Arsenal“)
Sunku rasti įdomesnį pirkimą visoje lygoje. Mikelio Artetos komandai akivaizdžiai trūko puolėjo, o dabar jie gavo rezultatyviausią pastarųjų dviejų sezonų Europos puolėją.
Jo 97 įvarčiai per 102 rungtynes visose varžybose su Lisabonos „Sporting“ 2023–2024 ir 2024–2025 m. sezonuose yra nepralenkiamas rodiklis. Bus įdomu pamatyti, kaip 27-erių futbolininkas prisitaikys prie Anglijos aukščiausios lygos, turint omenyje, kad anksčiau jis per du pilnus „Championship“ sezonus „Coventry City“ ekipoje pelnė 39 įvarčius.
Pastaraisiais sezonais „Arsenal“ buvo labai arti pirmojo „Premier“ lygos titulo nuo 2003–2004 m. ir yra nemaža tikimybė, kad V. Gyokereso įvarčiai pagaliau lems sėkmę.
Viktor in his element 🫡— Arsenal (@Arsenal) August 11, 2025
Gyokeres takes centre stage for In Focus 🔍 pic.twitter.com/5Ic1zBlQOG
Martinas Zubimendi („Arsenal“)
Praėjusiais metais atrodė, kad jis keliaus į „Liverpool“, tačiau atsisakęs šio varianto, vasarą pasirinko dirbti su M. Arteta.
Jis gal nepelnys daug įvarčių ar neatliks rezultatyvių perdavimų, tačiau universalumas, kurį M. Zubimendi demonstravo „Real Sociedad“, gali paversti 26-erių futbolininką kertiniu komandos žaidėju siekiant pergalių tiek Anglijoje, tiek Europoje.
Martin Zubimendi passes the ball before it gets to his feet. IQ>>>— THOMA5 (fan) (@ParteyHive) August 7, 2025
pic.twitter.com/tG4gWzlEvL
Estevao („Chelsea“)
„Premier“ lygos sirgaliai jau įpratę, kad ryškiausi jauni Brazilijos talentai keliauja į „Barcelona“ ar Madrido „Real“, tačiau „Chelsea“ šią tendenciją sulaužė, įsigydama Estevao.
18-metis, Brazilijoje daugelio vadinamas didžiausiu talentu nuo Neymaro laikų, siekia įrodyti savo vertę Anglijoje. Atsisveikindamas su „Palmeiras“, jis pelnė įspūdingą įvartį prieš „Chelsea“ FIFA klubų pasaulio taurės rungtynėse.
Jam prireiks laiko prisitaikyti prie naujos aplinkos ir ypač prie fizinės „Premier“ lygos kovos. „Chelsea“ neskubins jaunojo talento, tačiau šį sezoną aikštėje galima tikėtis pakankamai ryškių jo meistriškumo blyksnių, kad pateisintų visus lūkesčius.
First of many.. Thank You Lord 🙌🏽💙 pic.twitter.com/WjpL9XpLlQ— Estêvão Willian🇧🇷 (@EstevaoWillianx) August 8, 2025
Jeremie Frimpongas („Liverpool“)
Sirgaliai turėtų ruoštis pramogoms ir žaidybinei energijai iš naujojo „Liverpool“ dešiniojo krašto žaidėjo.
J. Frimpongas kupinas triukų ir technikos, jis bus dalis atnaujinto puolamojo mechanizmo, net jei pradžioje rungtyniaus kaip dešiniojo krašto gynėjas Arne Sloto ekipoje.
„Liverpool“ pabrėžia, kad 24-erių futbolininkas nėra tiesioginis Trento Alexanderio-Arnoldo pakaitalas – jis bus vienas iš kelių žaidėjų, galinčių užimti šią vietą.
Kai Mohamedas Salah žais Afrikos Tautų taurėje, J. Frimpongas greičiausiai jį pavaduos. Sirgaliai turėtų atkreipti dėmesį į jo greitį dešiniuoju kraštu ir įspūdingas šventes po įvarčių. J. Frimpongas kūrybingas, sprogstamos energijos ir nuolatinė grėsmė varžovų vartams.
Jeremie Frimpong was hyped to bag his first @LFC goal on his competitive debut for the Reds 🤩#CommunityShield pic.twitter.com/jb7u4XFu3F— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 11, 2025
Thierno Barry („Everton“)
Buvęs Prancūzijos jaunimo rinktinės puolėjas per mažiau nei trejus metus pakilo iš penktosios lygos „Sochaux“ dublerių komandos į „La Liga“.
Vieninteliame sezone „Villarreal“ gretose jis pelnė 11 įvarčių ir padėjo komandai patekti į Čempionų lygą, o šią vasarą persikėlė į „Everton“ už 27,5 mln. svarų.
196 cm ūgio T. Barry dominuoja ore – praėjusį sezoną laimėjo beveik du trečdalius oro dvikovų baudos aikštelėje. Tarp bent 30 tokių dvikovų laimėjusių žaidėjų geresnius rodiklius turi tik Madrido „Atletico“ puolėjas Alexanderis Sorlothas ir „Everton“ gynėjas Jamesas Tarkowskis. Jis taip pat pasižymi greičiu, leidžiančiu kelti grėsmę kontratakose, nors vis dar yra tobulėjantis žaidėjas.
„Mes sakėme, kad jis nebus pasiruošęs iškart, – kalbėjo „Everton“ treneris Davidas Moyesas. – Jis turi daug panašių savybių kaip Beto – gal net per daug. Tačiau mums reikėjo dar vieno puolėjo… Jis pelnė įvarčių „La Liga“. Tikimės, kad po kelių metų jis taps labai geru žaidėju.“
Nouveaux Blues en bleu.— Everton FC FR 🇫🇷 (@evertonfcfr) August 10, 2025
Kiernan Dewsbury-Hall, Thierno Barry et Adam Aznou. 🔵 pic.twitter.com/rkScytjHTQ
Habibas Diarra („Sunderland“)
„Sunderland“ šią vasarą pagerino savo perėjimų rekordą, sumokėdamas „Strasbourg“ 27,3 mln. svarų už saugą, kuris, dar tik sausį sulaukęs 21-erių, buvo „Ligue 1“ komandos kapitonas ir užėmė 7-ąją vietą.
H. Diarra buvo svarbi komandos dalis, kovojusios dėl netikėto patekimo į Čempionų lygą, bet galiausiai pritrūko trijų taškų.
„Sunderland“ reikėjo universalaus saugo ir pasiruošimo sezonui metu jis įrodė savo vertę. Jis pelnė įvartį iš 20 metrų atstumo draugiškose rungtynėse Augsburge ir vos nepasižymėjo rezultatyviu perdavimu, kai idealiai adresuotas kamuolys pašalino iš žaidimo du saugus ir įkirto tarp dviejų gynėjų.
H. Diarros energija turėtų derėti su 32-ejų Granito Xhakos patirtimi, o jo indėlis gali būti gyvybiškai svarbus kovoje dėl išlikimo.
A well-worked team move finished off by Habib Diarra! 🎯👏 pic.twitter.com/lqyb0g71YN— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 9, 2025
Hugo Ekitike („Liverpool“)
Nors 190 cm ūgio puolėjas atrodo grėsmingas, jo kojų darbas – itin švelnus, todėl varžovai iš pradžių gali būti nustebinti.
Jau „Community Shield“ rungtynėse pelnęs įspūdingą įvartį, H. Ekitike šį sezoną bus rimtas galvos skausmas gynėjams.
Jis geba jungti žaidimą, prireikus nusileisti giliau ir be kamuolio erzinti varžovus gudriais judesiais. Jei pavyks užmegzti tvirtą ryšį su F. Wirtzu, jie gali tapti viena įspūdingiausių lygos porų.
Hugo Ekitike’s @LFC teammates were hyped to see him score his first goal for the club ❤️#CommunityShield pic.twitter.com/HawpegPrso— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 12, 2025
Jhonas Ariasas („Wolverhampton Wanderers“)
Ar taisyklė, kad nereikėtų pirkti žaidėjų vien dėl gero pasirodymo pasaulio čempionate, galioja ir po puikaus žaidimo FIFA klubų pasaulio taurėje? Bet kuriuo atveju „Wolves“ sirgaliai laukia progos pamatyti vieną šio turnyro žvaigždžių juodai auksinėje aprangoje.
Klubas domėjosi J. Ariasu dar prieš jo įspūdingą žaidimą už „Fluminense“ JAV vykusiame turnyre. „Wolves“ tiki, kad tai toks talentingas žaidėjas, kuris ne tik privers sirgalius pakilti iš vietų, bet ir gali kompensuoti Matheuso Cunhos netektį.
Jhon Arias on target for the first time 🇨🇴🎯 pic.twitter.com/YCTzB0mw4S— Wolves (@Wolves) August 3, 2025
