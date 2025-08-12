Harry Maguire’as: „Turi gyventi iš spaudimo ir žaisti taip, lyg žaistum kieme“

„Į „Manchester United“ krypsta daugiau dėmesio vien todėl, kad daugiau žmonių šalyje jų nemėgsta. Ir tai yra faktas. Visi „Premier“ lygoje nemėgsta „Man United“ ir nenori matyti jų sėkmės, todėl į „Man United“ krypsta daugiau dėmesio, o štai Anglijos rinktinėje visi susitelkia. O su Anglija yra kita istorija. Ten, kai tau per 30, sirgaliai pradeda galvoti „išeik“. Jie nori matyti jaunus vaikinus, kurie ateina, turi nuostabių epizodų „Twitteryje“ ir panašiai“, – „Rio Ferdinand Presents“ tinklalaidėje sakė H. Maguire’as.
Jis paragino komandos draugus naują sezoną pradėti motyvuotai, pasisemiant energijos iš spaudimo: „Psichologinė stiprybė tikrai vaidina didelį vaidmenį. Turi gyventi iš spaudimo ir žaisti taip, lyg žaistum kieme – ir būtent tai mums sunkiai sekėsi daryti per pastaruosius dešimt metų. Akivaizdu, kad vyko pereinamasis laikotarpis. Kai čia buvo Alexas Fergusonas, turėjome geriausią komandą ir laimėdavome visus titulus. Tačiau šiuo pereinamuoju laikotarpiu realybė tokia, kad mes nesame geriausia komanda.“
Pasak jo, daugelis žaidėjų nesugeba susidoroti su spaudimu „Manchester United“ gretose ir ilgai neišsilaiko: „Matau daug žaidėjų, kurie „Man United“ iškyla per vienus ar dvejus metus. O po antro sezono jie jau sulaukia klausimų, forma šiek tiek krenta. Taip nutinka labai dažnai. Labai svarbu turėti gerą palaikymą šalia, gerą šeimą. Bet, žinoma, kai kurie žaidėjai atvyksta iš kitų šalių ir to neturi. Todėl visada sakau, kad gali daryti tik tai, ką gali. O aikštėje tave vertina.“
H. Maguire’as pateikė Bruno Fernandeso pavyzdį kaip idealų modelį, kaip reikia susidoroti su spaudimu ir demonstruoti rezultatus: „Svarbiausia – kaip žmonės sugeba prisitaikyti prie tokio lygio spaudimo ir jį atlaikyti. Bruno Fernandesas yra puikus pavyzdys. Jam nerūpi, ką galvoja kiti, jis tiki savo sugebėjimais – ir tai rodo aikštėje.“
Jis pridūrė, kad pernelyg didelis dėmesys ir spaudimas yra neišvengiama žaidimo „Man United“ dalis: „Kai žaidi šiame klube, viskas yra analizuojama. Kiekvienas praleistas įvartis yra kažkieno kaltė. Pripranti prie to. Bet jaunam žaidėjui, kai tu tik ateini, nėra jokios baimės. O tada, padarius kelias klaidas, po poros sezonų žmonės pradeda tikėtis iš tavęs daugiau. Ir štai tada ateina tikrasis išbandymas.“
H. Maguire’as įsitikinęs, kad praėjusį sezoną „Man United“ žaidėjai nebuvo pakankamai fiziškai pasiruošę: „Labai gerai, kad turėjome visą pasirengimo sezoną dirbti su šiuo treneriu (Rubenu Amorimu, – aut. past.). Jis daug apie tai kalbėjo praėjusį sezoną, kad tiesiog neturėjome galimybės treniruotis.
Kai jis perėmė komandą, manau, mūsų fizinis pasirengimas nebuvo pakankamas „Premier“ lygai. Negalėjome pakankamai intensyviai bėgti. Laimėdavome per mažai dvikovų. Dabar jis suprato, kad turime visą pasirengimo sezoną ir manau, vaikinai atrodo lieknesni ir greitesni. Dabar turime gerą konkurenciją dėl vietų, esu tikras, kad dar bus keli nauji žaidėjai. Bet situacija atrodo daug geresnė.“
