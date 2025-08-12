Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Nuggets“ treniruočių stovyklai pasikvietė Edwardsą

2025-08-12 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 21:44

Denverio „Nuggets“ komanda į savo gretas pasikvietė puolėją Kesslerį Edwardsą.

Kessleris Edwardsas | „X“ nuotr.

Denverio „Nuggets“ komanda į savo gretas pasikvietė puolėją Kesslerį Edwardsą.

0

25 metų 201 cm ūgio krepšininkas su Kolorado valstijos klubu sudarė sutartį treniruočių stovyklai. Jos metu ekipa spręs, ar žaidėją pasilikti ilgesniam laikui.

Praeitą sezoną amerikietis žaidė Dalaso „Mavericks“ gretose ir G lygoje.

Taip pat jis yra vilkėjęs Bruklino „Nets“, Sakramento „Kings“ ir „Mavericks“ marškinėlius.

Praeitą sezoną „Mavericks“ komandoje K. Edwardsas per vidutiniškai 15 minučių fiksavo 4,2 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 1,1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

