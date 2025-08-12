Aleksandras Isakas nori nutraukti visus ryšius su „Newcastle United“

Pasak „New York Times“ šaltinių, net jei „Newcastle“ vadovybė atsisakys parduoti žaidėją per šį perėjimų langą ir jis liks „Tyneside“ iki pat sausio, A. Isakas karjera klube visam laikui užbaigta ir jis nesutiks grįžti į pagrindinę sudėtį.
Sprendimo šaknys glūdi ilgai brendusioje įtampoje – „Newcastle“ klubas praėjusį sezoną nepradėjo naujo kontrakto derybų, motyvuodamas finansinių taisyklių apribojimais, o puolėjas aiškiai informavo vadovybę, kad praėję metai bus paskutiniai komandoje. Klubo vadovai ne kartą bandė derėtis, tačiau A. Isakas dar prieš sezono pabaigą pranešė treneriui Eddie Howe, kad nori išvykti ir po paskutinio mačo su „Everton“ galutinai patvirtino šį norą. Pastarosiomis savaitėmis puolėjas „Newcastle“ gretose treniruojasi individualiai, klubo vadovybė formaliai teigia, jog žaidėjas nėra parduodamas, tačiau ieško galimų alternatyvų rinkoje. Tuo metu pats A. Isakas atsidūrė aklavietėje, nes komanda nenori jo parduoti už mažesnę nei 150 milijonų svarų sumą, o net ir tuomet pirmiausia jie ieškotų jį pakeisti galinčio žaidėjo.
Labiausiai A. Isaku domėjosi „Liverpool“ komanda, kuri buvo pateikusi 130 milijonų siekiantį pasiūlymą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!