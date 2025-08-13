Marcusas Rashfordas atskleidė, kodėl „Manchester United“ prarado identitetą

Per pastaruosius dvylika metų po Sero Alexo Fergusono eros „United“ vadovybė pakeitė net septynis pagrindinius trenerius, nuo Louiso van Gaalo iki dabartinio trenerio Rubeno Amorimo, o kiekvienas jų į klubą atnešė skirtingą žaidimo filosofiją ir strategiją.
M. Rashfordas pabrėžia – kol nėra nuoseklių principų ir vieningo plano, visos permainos lieka tik reakcija, o ne tikra pereinamoji strategija keičiant identitetą.
„Kai „Liverpool“ išgyveno sunkumus, jie pasirinko Jurgeną Kloppą ir laikėsi jo, nors iš pradžių pergalių nebuvo.“
M. Rashfordas primena, kad sėkmingos komandos turi sistemą, kurios laikosi ir žaidėjai, ir treneriai:
„Fergusono laikais principai buvo ne tik pagrindinėje komandoje, bet ir visoje akademijoje. Galėjai paimti žaidėjus iš U-15 komandos, ir jie visi žinojo, ką reiškia žaisti „United“ stiliumi. Dabar, kai kiekvienas atėjęs treneris keičia žaidimo modelį ir strategiją, klubas nuolat adaptuojasi naujai, bet niekada nesukuria nuoseklumo – todėl neįmanoma kovoti dėl Čempionų lygos ar „Premier“ lygos titulų.“ Po devynių metų „United“ pagrindinėje komandoje M. Rashfordas paliko klubą ir po nuomos „Aston Villa“ gretose persikėlė metų nuomai į „Barcelona“.
