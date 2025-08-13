Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Marcusas Rashfordas atskleidė, kodėl „Manchester United“ prarado identitetą

2025-08-13 15:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 15:10

„Manchester United“ akademijos auklėtinis ir ilgametis pagrindinės komandos puolėjas Marcusas Rashfordas garsiai įvardijo priežastis, kodėl klubas pasiklydo sporto kelyje. „Norint pradėti pereinamojo laikotarpio projektą, reikia sudaryti aiškų planą ir jo laikytis. Štai kur svarbu būti realistiškiems dėl savo situacijos. Mes turėjome tiek daug skirtingų trenerių, idėjų ir strategijų pergalėms, kad galiausiai atsidūrėme niekieno žemėje.“

Marcusas Rashfordas | Scanpix nuotr.

„Manchester United" akademijos auklėtinis ir ilgametis pagrindinės komandos puolėjas Marcusas Rashfordas garsiai įvardijo priežastis, kodėl klubas pasiklydo sporto kelyje. „Norint pradėti pereinamojo laikotarpio projektą, reikia sudaryti aiškų planą ir jo laikytis. Štai kur svarbu būti realistiškiems dėl savo situacijos. Mes turėjome tiek daug skirtingų trenerių, idėjų ir strategijų pergalėms, kad galiausiai atsidūrėme niekieno žemėje."

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per pastaruosius dvylika metų po Sero Alexo Fergusono eros „United“ vadovybė pakeitė net septynis pagrindinius trenerius, nuo Louiso van Gaalo iki dabartinio trenerio Rubeno Amorimo, o kiekvienas jų į klubą atnešė skirtingą žaidimo filosofiją ir strategiją.

M. Rashfordas pabrėžia – kol nėra nuoseklių principų ir vieningo plano, visos permainos lieka tik reakcija, o ne tikra pereinamoji strategija keičiant identitetą.

„Kai „Liverpool“ išgyveno sunkumus, jie pasirinko Jurgeną Kloppą ir laikėsi jo, nors iš pradžių pergalių nebuvo.“

M. Rashfordas primena, kad sėkmingos komandos turi sistemą, kurios laikosi ir žaidėjai, ir treneriai:

„Fergusono laikais principai buvo ne tik pagrindinėje komandoje, bet ir visoje akademijoje. Galėjai paimti žaidėjus iš U-15 komandos, ir jie visi žinojo, ką reiškia žaisti „United“ stiliumi. Dabar, kai kiekvienas atėjęs treneris keičia žaidimo modelį ir strategiją, klubas nuolat adaptuojasi naujai, bet niekada nesukuria nuoseklumo – todėl neįmanoma kovoti dėl Čempionų lygos ar „Premier“ lygos titulų.“ Po devynių metų „United“ pagrindinėje komandoje M. Rashfordas paliko klubą ir po nuomos „Aston Villa“ gretose persikėlė metų nuomai į „Barcelona“.

