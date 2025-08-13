Latvijos ir Lietuvos susitikimas – pilnoje Rygos arenoje

„Xiaomi“ arenoje, talpinančioje 11,2 tūkst. žiūrovų, vyks ir Europos čempionato atkrintamosios varžybos.
Čia latviai žais ir grupės etapo mačus prieš Estijos, Turkijos, Čekijos, Portugalijos bei Serbijos rinktines.
Paskutinį kartą Lietuvos ir Latvijos komandos susitiko 2023 m. pasaulio čempionate, kur kovoje dėl penktosios vietos latviai pasiekė įtikinamą pergalę.
