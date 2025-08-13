Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Latvijos ir Lietuvos susitikimas – pilnoje Rygos arenoje

2025-08-13 14:50
2025-08-13 14:50

Ketvirtadienį Rygoje įvyks draugiškas Lietuvos ir Latvijos krepšinio rinktinių susitikimas, kurį stebės pilnutėlė „Xiaomi“ arena.Latvijos krepšinio federacija pranešė, kad į šį mačą visi bilietai jau parduoti.

„Xiaomi“ arena | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį Rygoje įvyks draugiškas Lietuvos ir Latvijos krepšinio rinktinių susitikimas, kurį stebės pilnutėlė „Xiaomi“ arena.Latvijos krepšinio federacija pranešė, kad į šį mačą visi bilietai jau parduoti.

0

„Xiaomi“ arenoje, talpinančioje 11,2 tūkst. žiūrovų, vyks ir Europos čempionato atkrintamosios varžybos.

Čia latviai žais ir grupės etapo mačus prieš Estijos, Turkijos, Čekijos, Portugalijos bei Serbijos rinktines.

Paskutinį kartą Lietuvos ir Latvijos komandos susitiko 2023 m. pasaulio čempionate, kur kovoje dėl penktosios vietos latviai pasiekė įtikinamą pergalę.  

