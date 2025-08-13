Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinatyje – Zverevo pergalė po lietaus pertraukos ir Tiafoe trauma

2025-08-13 23:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 23:15

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre praėjusių metų finalininkas amerikietis Francesas Tiafoe (ATP-14) aštuntfinalyje pajautė nugaros skausmus ir anksčiau laiko 4:6, 1:3 pripažino dano Holgerio Rune (ATP-9) pranašumą.

Francesas Tiafoe | „Stop“ kadras

0

F. Tiafoe dėl nesėkmingo pasirodymo praras beveik 600 reitingo taškų. Jau aišku, kad reitinge amerikietis nukris mažiausiai į 17-ą vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:4 sutvarkė formalumus su amerikiečiu Brandonu Nakashima (ATP-31). Mačas trečiadienį dėl lietaus buvo nutrauktas vokiečiui pirmaujant 6:4, 5:4. Ketvirtadienį A. Zverevas grįžo į kortą, laimėjo savo padavimų seriją ir taip užbaigė mačą. Tiesa, B. Nakashima buvo išsiveržęs į priekį (0:30), bet po to pralaimėjo 4 taškus paeiliui.

A. Zverevas dar tą patį vakarą turėtų grįžti į kortus ir žaisti aštuntfinalį su Karenu Chačanovu. Visgi, nėra aišku, ar tai pavyks padaryti. Sinsinatį, kaip ir trečiadienį, užklupo lietus, dėl kurio visi mačai jau yra sustabdyti ilgiau nei valandai. Tikimasi, kad vakare orai pagerės ir turnyrą pavyks pratęsti.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

