Sinsinatyje – Zverevo pergalė po lietaus pertraukos ir Tiafoe trauma

MTO for Tiafoe after getting broken at 4-4. pic.twitter.com/5eOD0AR7dU— José Morgado (@josemorgado) August 13, 2025
F. Tiafoe dėl nesėkmingo pasirodymo praras beveik 600 reitingo taškų. Jau aišku, kad reitinge amerikietis nukris mažiausiai į 17-ą vietą.
Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:4, 6:4 sutvarkė formalumus su amerikiečiu Brandonu Nakashima (ATP-31). Mačas trečiadienį dėl lietaus buvo nutrauktas vokiečiui pirmaujant 6:4, 5:4. Ketvirtadienį A. Zverevas grįžo į kortą, laimėjo savo padavimų seriją ir taip užbaigė mačą. Tiesa, B. Nakashima buvo išsiveržęs į priekį (0:30), bet po to pralaimėjo 4 taškus paeiliui.
A. Zverevas dar tą patį vakarą turėtų grįžti į kortus ir žaisti aštuntfinalį su Karenu Chačanovu. Visgi, nėra aišku, ar tai pavyks padaryti. Sinsinatį, kaip ir trečiadienį, užklupo lietus, dėl kurio visi mačai jau yra sustabdyti ilgiau nei valandai. Tikimasi, kad vakare orai pagerės ir turnyrą pavyks pratęsti.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!