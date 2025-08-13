Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sinsinatyje Linette sensacingai eliminavo Pegulą, Swiatek pratęsė pergalingą pasirodymą

2025-08-13 21:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 21:56

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open" moterų teniso turnyras.

Jessica Pegula | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

0

Įspūdingą pergalę šešioliktfinalyje iškovojo lenkė Magda Linette (WTA-40). Ji per 2 valandas 25 minutes 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 nugalėjo praėjusių metų finalininkę amerikietę Jessicą Pegulą (WTA-4), kuri dabar reitinge praras beveik 600 taškų ir gali kristi žemyn.

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės laimėjo po 2 varžovės padavimų serijas. Vėliau M. Linette kiek atitrūko (5:2), bet J. Pegula išsigelbėjo (5:5). Amerikietė netgi galėjo perimti iniciatyvą, jei vienuoliktajame geime būtų realizavusi „break pointą“. Galiausiai teko žaisti pratęsimą, kuriame J. Pegula epizodiškai pirmavo (2:3), bet tada pralaimėjo 2 taškus savo padavimų metu ir nuo tada nebuvo išsiveržusi į priekį.

M. Linette antrojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, penktajame geime varžovei atsakė tuo pačiu, bet šeštajame geime vėl paleido J. Pegulą į priekį ir jos nepavijo, nors devintajame geime dar buvo susikūrusi „break pointą“.

Lemiamo seto metu tenisininkės iššvaistė po 3 „break pointus“. Galiausiai M. Linette susikūrė 4-ą tokią progą ir aštuntajame geime nesuklydo, taip susikraudama pergalingą pranašumą.

Kita lenkė Iga Swiatek (WTA-3) užtikrintai 6:4, 6:3 nugalėjo rumunę Soraną Cirstea (WTA-138).

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

