  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Bubelytė ir Dols pateko į ketvirtfinalį Rumunijoje be žaidimo

2025-08-13 16:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 16:40

Rumunijoje vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre be kovos į ketvirtfinalį pateko Klaudija Bubelytė ir ispanė Sara Dols.

Klaudija Bubelytė | Alfredo Pliadžio nuotr.

Rumunijoje vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre be kovos į ketvirtfinalį pateko Klaudija Bubelytė ir ispanė Sara Dols.

0

Pirmajame rate lietuvė su ispane turėjo žaisti prieš rumunes Aną Marią Broteą ir Darią Marią Tudor, bet šios startuoti dvejetuose atsisakė, o atsarginės poros nebuvo. Nėra pranešama, kuri iš rumunių sunegalavo ar patyrė traumą.

K. Bubelytei su S. Dols atiteko 147 JAV doleriai bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Antradienį dvejetų starte 22-ejų K. Bubelytė (WTA-617) per 2 valandas 48 minutes 5:7, 6:3, 4:6 pralaimėjo 23-ejų italei Federicai Sacco (WTA-825). K. Bubelytei už dalyvavimą vienetų varžybose atiteko 147 JAV doleriai.

Rumunijoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2150, ITF jaunių-3177). Ji kvalifikacijos starte 1:6, 1:6 neprilygo 18-metei graikei Eleni Tsetsou (ITF-757, ITF jaunių-1749).

ITF serijos moterų teniso turnyro Rumunijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

