Bubelytė ir Dols pateko į ketvirtfinalį Rumunijoje be žaidimo

Pirmajame rate lietuvė su ispane turėjo žaisti prieš rumunes Aną Marią Broteą ir Darią Marią Tudor, bet šios startuoti dvejetuose atsisakė, o atsarginės poros nebuvo. Nėra pranešama, kuri iš rumunių sunegalavo ar patyrė traumą.
K. Bubelytei su S. Dols atiteko 147 JAV doleriai bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką. Jų varžovės ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Antradienį dvejetų starte 22-ejų K. Bubelytė (WTA-617) per 2 valandas 48 minutes 5:7, 6:3, 4:6 pralaimėjo 23-ejų italei Federicai Sacco (WTA-825). K. Bubelytei už dalyvavimą vienetų varžybose atiteko 147 JAV doleriai.
Rumunijoje žaidė ir 17-metė Milė Cibulskytė (ITF-2150, ITF jaunių-3177). Ji kvalifikacijos starte 1:6, 1:6 neprilygo 18-metei graikei Eleni Tsetsou (ITF-757, ITF jaunių-1749).
ITF serijos moterų teniso turnyro Rumunijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
