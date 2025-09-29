Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Antradienis – paskutinė diena aktyvuoti seno nominalo sostinės viešojo transporto bilietus

2025-09-29 07:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 07:09

Antradienis bus paskutinė diena aktyvuoti pigesnius Vilniaus viešojo transporto bilietus, įsigytus iki liepą įsigaliojusio pabrangimo.

Viešasis transportas. ELTA / Dainius Labutis

Anot savivaldybės įmonės JUDU, iki rugsėjo 30 d. aktyvuoti pigesni bilietai galios visą juose nurodytą laikotarpį, t. y., metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.

0

Anot savivaldybės įmonės JUDU, iki rugsėjo 30 d. aktyvuoti pigesni bilietai galios visą juose nurodytą laikotarpį, t. y., metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.

Taip pat už laiku neaktyvuotus bilietus iki metų pabaigos bus galima susigrąžinti pinigus. Tam reikės   užpildyti specialią užklausos formą JUDU interneto svetainėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus miesto tarybos sprendimu nuo liepos abiejų vienkartinių trumpalaikių bilietų kaina padidėjo 0,35 euro: pusvalandžio trukmės – nuo 0,65 iki 1 euro, 60 minučių – nuo 0,9 iki 1,25 euro.

Ilgalaikis 30 dienų bilietas (su savaitgaliais) pabrango nuo 29 iki 38 eurų, o šio laikotarpio bilietas tik darbo dienomis – nuo 26 iki 35 eurų. 

12 mėnesių bilietas (kalendorinėmis dienomis) dabar kainuoja 342 eurus (iki liepos 1 d. – 310 eurų), 12 mėnesių (tik darbo dienomis) pabrango iki 315 eurų. 

Pilnas 90 dienų bilietas pabrango nuo 81 iki 110 eurų.

1 dienos bilieto kaina nuo 5 eurų pakilo iki 7,5 euro, 3 dienų – nuo 8 iki 13,5 eurų.

Kartu išlaikytos lengvatos studentams, moksleiviams ir kitos, o senjorų metinio bilieto kaina suvienodinta su tokiu pat pradinukų bilietu ir padidinta nuo 2,9 iki 10 eurų.

