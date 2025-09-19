Vilniaus savivaldybės kantrybė dėl vežėjų baigiasi: „Mėginome susitarti gražiuoju“

Savivaldybė skundžiasi, kad vežėjai sąmoningai tempia laiką. Patys vežėjai ir be teismų pirštais bado vieni į kitus: pavyzdžiui, skundžiasi, kad konkurentai nemoka pilnų atlyginimų, taigi šie galės lengviau laimėti konkursą.
Vilniaus viešojo transporto stotelėse tvyrančią įprastą ramybę gaubia kylanti įtampa tarp privačių keleivių vežėjų bendrovių. Vilniaus savivaldybei paskelbus konkursą keleiviams vežti daugiau nei pusšimčiu maršrutų, dvi įmonės žvalgosi viena į kitą ir ieško silpnų konkurentų vietų, kad pasigerintų savo pozicijas. Bendra konkurso vertė siekia 1 milijardą eurų. Savivaldybės tai nestebina, nes skundai ir žvalgymaisi yra konkurencija, kuri esą skatina kelti paslaugų kokybę.
„Natūralu, kad jeigu yra kažkokių gudravimų, taip sakykime, tai konkurentai parodo vienas į kitą pirštais“, – komentuoja Vilniaus administracijos direktorius Adomas Bužinskas.
TV3 Žinios susipažino su vieno iš privačių vežėjų – „Kautros“ – vairuotojo algalapiu. Pats vairuotojas nesutiko bendrauti, bet esą perdavė, kad atlyginimo mokėjimo formule skundžiasi.
Algalapyje nurodytos dvi įtarimų keliančios eilutės: vienkartinė išmoka ir neapmokestinami dienpinigiai. Būtent dėl šių priedų į rankas vairuotojai gauna lyg ir daugiau, bet nesumokėtų mokesčių nuo vieno vairuotojo suma gali siekti 100 ar 200 eurų.
„Situacija darbo rinkoje, kalbant apie vairuotojus, yra tokia, kad šiai dienai vairuotojas turi visišką pasirinkimo laisvę, kur dirbti. Visi mokėjimai įmonėje yra apskaitomi ir apmokestinami teisės aktų nustatyta tvarka. Jei, kaip jūsų šaltinis nurodo, mokėtume kažką „nepilnai“, tai tiesiog neturėtume dirbančių vairuotojų, o įmonė negalėtų vykdyti veiklos. Negalime komentuoti nuogirdomis pagrįstos informacijos“, – raštu komentuoja „Kautros“ Vilniaus filialo vadovas Karolis Kairaitis.
Tačiau profesinės sąjungos įspėja: tai pavojinga praktika, nes darbuotojas gauna mažiau socialinių garantijų.
„Tą jie pajunta, kai reikia išeit į atostogas – kažkodėl tada gauna mažesnius atostoginius, jeigu suserga – gauna mažesnę sumą, jei ateina į banką paskolos paimti, stebisi, kad paskolos neduoda“, – teigia „Solidarumo“ pirmininkės pavaduotojas Ričardas Garuolis.
„Kautra“ Vilniuje užima 6 procentus rinkos. „Kautros“ konkurentai „Transrevis“ – 17. Abi bendrovės ruošiasi dalyvauti Vilniaus savivaldybės konkurse, kuris dabar sustabdytas. „Transrevis“ mano, kad „Kautra“ gudrauja ir konkurse ruošiasi siūlyti kur kas mažesnę paslaugos kainą, nes esą sutaupo dėl darbuotojų atlyginimų.
„Konkrečiai mums kelia klausimų dėl teisėtumo ir nesąžiningumo. Tokie sprendimai iškraipo konkurencines sąlygas. Nemokėdami visų privalomų mokesčių kai kurie rinkos dalyviai gali dirbtinai sumažinti paslaugų kainą“, – teigia „Transrevio“ vadovas Robertas Gražys.
Tačiau kur kas labiau savivaldybę erzina ne sklandantys kompromatai, bet dabar keleivius vežiojančių ar tik planuojančių vežioti įmonių skundai teismams. Bilietų kainos pakeltos, pažadai, kad jau greitai viskas bus geriau, išdalyti, o dabar bent pusmetį teks atsiprašinėti vilniečių, kad žadėti trys šimtai papildomų autobusų dar užstrigo nepasiekę Vilniaus.
„Mėginome susitarti gražiuoju, mėginti pakeisti jų netenkinančias sąlygas, bet mes visgi vertinam tą norą stabdyti procesus teisme šiek tiek kaip tokį piktybinį veikimą“, – sako A. Bužinskas.
Teismui skundą pateikęs „Transrevis“ aiškina savo argumentus.
„Papildomi balai už 24 procentus naujų, Vilniuje dar nedirbusių vairuotojų įdarbinimo, nepakankamai tiksliai apibrėžtas minimalus autobusų skaičius, leidžiantis nesąžiningai konkuruoti, vairuotojų poilsio pertraukų nenumatymas grafikuose“, – teigia R. Gražys.
Bet savivaldybė vardija ir kur kas keistesnius skundų argumentus:
„Kvestionuojamos sąlygos, kurios miestas pats nusprendžia – pirkti tokią paslaugą ar ne. Ta prasme, kvestionuojamas dažnis, kvestionuojama transporto kokybė – ar jis turi būti elektrinis, ar dyzelinis“.
Šiuo metu Vilniaus mieste darbo dienomis keleivius veža daugiau nei 600 autobusų ir troleibusų. Vilniaus savivaldybė tikina, kad pagrindiniu miesto vežėju išliks savivaldybės bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“, tačiau be privačių vežėjų plėsti viešojo transporto tinklo esą neįmanoma.
