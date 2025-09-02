„Spaudi – o nieko nevyksta“ – į sostinę sugrįžę vilniečiai širsta dėl neveikiančių „Stop“ mygtukų

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“ vilniečiai iškėlė klausimą, kodėl sostinės viešojo transporto autobusuose ir troleibusuose nėra naudojami esantys „Stop“ mygtukai.
Štai užsienio šalyse viešajame transporte galima atkreipti dėmesį, kad dažnai būtent šis mygtukas yra naudojamas tam, kad vairuotojas būtų įspėtas, jog keleiviai nori išlipti kitoje stotelėje.
Tuo metu, jei mygtukas nepaspaudžiamas, o stotelėje nėra laukiančių keleivių, autobusų vairuotojai tokioje stotelėje paprasčiausiai nestoja.
Visgi Vilniuje ši praktika nėra taikoma, o tai pastebi ir sostinės viešuoju transporto besinaudojantys keleiviai.
„Kokia prasmė „Stop“ mygtukų autobusuose, jeigu jie neveikia, kai paspaudi. Sakykim, nespėji išlipti, arba kažkas kitas nespėja, vairuotojas nemato, spaudi „Stop“ ir nieko nevyksta….Kokia tada jų prasmė?“, – sutrikęs socialiniuose tinkluose pastebėjo vienas vilnietis.
Kai kurie vilniečiai į šį klausimą pateikė keletą skirtingų versijų, kaip „Stop“ mygtukas yra praktiškai panaudojamas Vilniuje.
„Stop“ Vilniuje spaudžiami, kai nori neįgalus su vežimėliu išeiti iš autobuso“, – teigė vienas vilnietis.
„Vilniuje yra kelių stotelių tipai. Normalios, kuriose vairuotojas privalo sustoti visada, nors ir nėra žmonių ir yra stotelės „pagal pareikalavimą“, kuriose vairuotojas privalo sustoji, jei Jūs stovite prie durų arba yra paspaustas STOP mygtukas. Jei yra įspaustas „Stop“ mygtukas, o vairuotojas nestoja, jis pažeidžia taisykles“, – teigė kitas.
Ir iš tiesų, patikrinus keleivių ir bagažo vežimo Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu taisykles, jose yra nurodoma, kad stotelėse „pagal pareikalavimą“, keleiviai turėtų paspausti „Stop“ mygtuką, norėdami išlipti iš važiuojančios transporto priemonės.
„Norėdamas išlipti stotelėje pagal pareikalavimą, iš anksto nuspausti „Stop“ mygtuką, o nesant mygtuko ar jam nesuveikus – iš anksto informuoti vairuotoją“, – rašoma 28 taisyklių punkte.
Tuo metu kiti gyventojai pastebi, kad kituose Lietuvos miestuose „Stop“ mygtukas yra naudojamas lygiai taip pat, kaip ir užsienio šalyse.
„Klaipėdoje jie veikia, nes jeigu nepaspausi, vairuotojas stotelėj nestoja“, – rašo viena komentatorė.
„Kaune naudojami pagal paskirtį – jei niekas nespaudžia „Stop“, tai autobusas stotelėje net nestoja, pravažiuoja. Nereikia stabdyt ir įleisti/išleisti vaiduoklių“, – teigė kitas.
Paaiškino, kodėl taip yra
Pasak Vilniaus miesto viešąjį transportą valdančios įmonės „Judu“ viešojo transporto organizavimo vadovo Arno Misiūno, remiantis šiuo metu galiojančiomis keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis, viešojo transporto vairuotojai yra įpareigoti sustoti kiekvienoje Vilniaus miesto reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse.
„Toks reglamentavimas suteikia keleiviams galimybę laisvai įlipti ar išlipti bet kurioje maršruto stotelėje, atsižvelgiant į jų kelionės tikslą“, – aiškino jis.
A. Misiūno teigimu, tokiu būdu keleiviams keliauti yra patogiau ir ramiau.
„Tai leidžia keliaujantiems jaustis ramiau ir patogiau, nes nereikia papildomai planuoti, kada spausti „Stop“ mygtuką ar rūpintis, kad transportas sustotų“, – pažymėjo „Judu“ viešojo transporto organizavimo vadovas.
Todėl dėl šių priežasčių kol kas Vilniaus viešajame transporte „Stop“ mygtukai neturi jokios praktinės reikšmės.
„Visgi kituose miestuose, kur vairuotojai neprivalo stoti kiekvienoje stotelėje, šie mygtukai yra itin svarbūs, nes jie užtikrina, kad transportas sustotų tik tada, kai to reikia keleiviams“, – pastebi A. Misiūnas.
