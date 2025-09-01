Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje neblaivus vairuotojas kliudė troleibusą: iš avarijos vietos pabėgo

2025-09-01 09:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 09:35

Vilniaus pakraštyje neblaivus vairuotojas kliudė troleibusą ir iš avarijos vietos pabėgo.

Autobusas, troleibusas, viešasis transportas, eismas, sotelė (ELTA / Andrius Ufartas)

Vilniaus pakraštyje neblaivus vairuotojas kliudė troleibusą ir iš avarijos vietos pabėgo.

1

Avarija įvyko sekmadienio vidurdienį, apie 12 val. 10 min.,  V. A. Graičiūno gatvėje, pranešė Policijos departamentas.

Automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas vyro, kliudė bei apgadino autobusą „Solaris Urbino“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. 

Apie 14 val. 21 min. automobilį „Opel Zafira“ vairavusiam vyrui (gim. 1972 m.) nustatyta 1,84 prom. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.

Vairuotojui gresia bauda ir mašinos konfiskavimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

