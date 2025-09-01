Vilniuje neblaivus vairuotojas kliudė troleibusą: iš avarijos vietos pabėgo

Avarija įvyko sekmadienio vidurdienį, apie 12 val. 10 min., V. A. Graičiūno gatvėje, pranešė Policijos departamentas.
Automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas vyro, kliudė bei apgadino autobusą „Solaris Urbino“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Apie 14 val. 21 min. automobilį „Opel Zafira“ vairavusiam vyrui (gim. 1972 m.) nustatyta 1,84 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.
Vairuotojui gresia bauda ir mašinos konfiskavimas.
