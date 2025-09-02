Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vilniuje kursuos išskirtinis troleibusas: nustebsite, kas bus jo viduje

2025-09-02 14:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 14:05

„Raudonos nosys“ gydytojai klounai šiemet mini ypatingą progą – jau 15-ąjį veiklos gimtadienį. Tad išskirtinę progą jie ir paminės išskirtinai – troleibuse.

Troleibusas (ELTA / Andrius Ufartas)

„Raudonos nosys“ gydytojai klounai šiemet mini ypatingą progą – jau 15-ąjį veiklos gimtadienį. Tad išskirtinę progą jie ir paminės išskirtinai – troleibuse.

REKLAMA
1

Jau 15 metų „Raudonos nosys“ gydytojai klounai per humorą ir klounadą kuria emocinį pokytį ten, kur jo labiausiai trūksta. Jau 15 metų maža raudona nosis padeda sugrąžinti šypsenas ten, kur jų labiausiai reikia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniuje kursuos išskirtinis troleibusas

Šiemet gimtadienį jie švęs taip, kaip labiausiai mėgsta – linksmai, netikėtai ir... troleibuse, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

„Raudonos nosys“ savo 15-ąjį gimtadienį švęs rugsėjo 8 dieną, pirmadienį, nuo 11.30 val., o jau 12.02 val. gimtadienio troleibusas iš Antakalnio žiedo Vilniuje pajudės 4 maršrutu.

REKLAMA

Kas jūs laukia? Klounai, kurie neleis liūdėti nė minutei ir gimtadienio tortas – be jo juk neįmanoma!

Specialus gimtadienio troleibusas 12.02 val. pajudės 4 maršrutu į miestą – o kartu su juo ir klounai, linksminantys kiekvieną įlipusį keleivį iki paskutinės stotelės.

Visi kviečiami atvykti pasveikinti, pakalbėti, pasifotografuoti ir... pragauti torto! Būkite kartu, nes šypsena užkrečiama – ir gydytojai klounai garantuoja, kad šią dieną užsikrėsite ja 100 procentų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų