Vilniuje kursuos išskirtinis troleibusas: nustebsite, kas bus jo viduje

Jau 15 metų „Raudonos nosys“ gydytojai klounai per humorą ir klounadą kuria emocinį pokytį ten, kur jo labiausiai trūksta. Jau 15 metų maža raudona nosis padeda sugrąžinti šypsenas ten, kur jų labiausiai reikia.
Vilniuje kursuos išskirtinis troleibusas
Šiemet gimtadienį jie švęs taip, kaip labiausiai mėgsta – linksmai, netikėtai ir... troleibuse, rašoma pranešime spaudai.
„Raudonos nosys“ savo 15-ąjį gimtadienį švęs rugsėjo 8 dieną, pirmadienį, nuo 11.30 val., o jau 12.02 val. gimtadienio troleibusas iš Antakalnio žiedo Vilniuje pajudės 4 maršrutu.
Kas jūs laukia? Klounai, kurie neleis liūdėti nė minutei ir gimtadienio tortas – be jo juk neįmanoma!
Specialus gimtadienio troleibusas 12.02 val. pajudės 4 maršrutu į miestą – o kartu su juo ir klounai, linksminantys kiekvieną įlipusį keleivį iki paskutinės stotelės.
Visi kviečiami atvykti pasveikinti, pakalbėti, pasifotografuoti ir... pragauti torto! Būkite kartu, nes šypsena užkrečiama – ir gydytojai klounai garantuoja, kad šią dieną užsikrėsite ja 100 procentų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!