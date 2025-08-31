Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Viename Lietuvos mieste kelionės brangs: vardija, kiek turėsite mokėti

2025-08-31 14:14 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 14:14

Nuo šių metų spalio Panevėžyje pabrangs kelionės viešuoju transportu. Tokį sprendimą šią savaitę priėmė Panevėžio savivaldybės taryba.

Eurai (nuotr. BNS/J. Elinskas)

Nuo šių metų spalio Panevėžyje pabrangs kelionės viešuoju transportu. Tokį sprendimą šią savaitę priėmė Panevėžio savivaldybės taryba.

0

Pasak jos, šis pokytis reikalingas siekiant užtikrinti stabilų viešojo transporto finansavimą ir išlaikyti gyventojams svarbius maršrutus.

Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis galimybę per 30 min. persėsti į kitą autobusą, nuo spalio kainuos vietoj 0,52 euro kainuos 0,70 euro, o vienkartinis popierinis bilietas su QR kodu pabrangs 0,50 euro ir kainuos 1,50 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki spalio įsigyti bilietai galios 2 metus. Tuo metu bilietai su lengvatomis bus perskaičiuoti proporcingai pagal naujas bazines kainas.

Bilietus šiemet brangino ir Vilniaus valdžia

Viešojo transporto bilietus šiemet brangino ir Vilniaus valdžia. Atnaujintos Vilniaus viešojo transporto (VVT) bilietų kainos įsigaliojo šių metų liepą. 

Abiejų vienkartinių trumpalaikių bilietų kaina šoktelėjo 0,35 euro: pusvalandžio trukmės – nuo 0,65 iki 1 euro, 60 minučių – nuo 0,9 iki 1,25 euro.

Ilgalaikio 30 dienų bilieto (su savaitgaliais) kaina padidėjo nuo 29 iki 38 eurų, o šio laikotarpio bilietas tik darbo dienomis pabrango nuo 26 iki 35 eurų. 

12 mėnesių bilietas (kalendorinėmis dienomis) nuo liepos vietoj 310 eurų dabar kainuoja  342 eurus, o 12 mėnesių (tik darbo dienomis) – 315 eurų. 

