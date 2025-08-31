Prieš Rugsėjo 1-ąją – skubus įspėjimas vairuotojams: štai kas jūsų laukia keliuose

Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (dabar – „Judu“) atstovai sakė, kad mokslo metų pradžia žymi ir intensyvaus eismo pradžią gatvėse, o kasmet eismo intensyvumas išauga 9–20 procentų.
Rytinio ir vakarinio pikų metu spūsčių skaičius padidėja net iki 70 procentų, o jų trukmė vidutiniškai pailgėja daugiau nei ketvirtadaliu.
„Prognozuojama, kad didžiausias transporto intensyvumas šį rugsėjį bus fiksuojamas pagrindinėse sostinės arterijose – Oslo, Ukmergės, Tūkstantmečio, Liepkalnio, Geležinio Vilko, Ozo, Kalvarijų, Kareivių, Antakalnio, Ateities, T. Narbuto, Olandų gatvėse, taip pat Pilaitės, Laisvės bei Savanorių prospektuose, Nemenčinės plente bei Vakariniame aplinkkelyje“, – vardija JUDU Eismo valdymo centro vadovas Aleksej Apanovič.
Pasitelks policijos pagalbą Pasak sostinės savivaldybės atstovų, papildomų iššūkių miestui kelia tęsiami kelių tvarkymo ir statybų darbai.
Šį rudenį eismo dalyviai turėtų atkreipti dėmesį į ribojimus prie Valakampių ir Liubarto tiltų, J. Basanavičiaus bei Trakų gatvėse, Tarandės tunelio statybų zonoje.
Laikini nesklandumai galimi ir dėl inžinerinių tinklų avarijų, kurios neretai pareikalauja netikėtų eismo ribojimų.
Siekiant suvaldyti išaugusius transporto srautus, Vilniuje naudojamas adaptyvus šviesoforų reguliavimas. Sankryžų šviesoforų žalio signalo degimo laikai paskirstomi pagal realius eismo srautus, o jų signalų trukmės nuolat koreguojamos.
Rugsėjį papildomai pasitelkiama ir policijos pagalba – piko valandomis (7–9 val. ryte ir 16–19 val. vakare) pareigūnai padės reguliuoti eismą Edukologijos ir Tūkstantmečio žieduose, kontroliuos sankryžos blokavimą Geležinio Vilko–Ukmergės gatvių sankryžoje.
Jų teigimu, bus sustiprinta A juostų kontrolė, o JUDU kontrolės komanda padės viešojo transporto keleiviams – konsultuos dėl bilietų įsigijimo, aktyvavimo ir kitų kasdieniams keliautojams aktualių klausimų.
Kas vairuotojų laukia uostamiestyje?
Tuo metu Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas sakė, kad nors yra planuojama didžiąją kelių remonto darbų užbaigti iki rugsėjo pradžios, tačiau ne visuomet pavyksta išvengti gatvių atnaujinimo darbų rudėnį.
Pasak vicemero, tokia situacija dažna ypač tada, kai yra įgyvendinami didelės apimties, ilgesnį laikotarpį trunkantys projektai arba remontuojamos avarinės būklės duobės ar ruožai, kur darbų atidėti negalima dėl eismo saugumo.
„Šiuo metu atnaujinama viena iš intensyviausio eismo sankryžų – Dubysos gatvės ir Taikos prospekto sankirta. Siekiama, kad darbai čia būtų baigti iki rugsėjo 1-osios, taip pat aktualu, kad ir remonto metu kuo mažiau būtų trukdomas eismas, todėl didesni darbai planuojami naktimis“, – kalbėjo pašnekovas.
Atnaujinimo darbai, pasak A. Kamarausko, vyksta ir Šilutės plente. Čia tvarkomas ruožas apims atkarpą nuo Debreceno iki Smiltelės gatvės (abi eismo juostos) ir nuo Smiltelės gatvės iki Jūrininkų prospekto (vakarinė atšaka).
„Tai didelės apimties projektas, kuris tęsis ir rudenį, tačiau gatvė nėra uždaryta, atitveriami atskiri tvarkomi ruožai, didesni darbai šiuo metu taip pat vykdomi naktimis. Šiame ruože bus iš naujo paklotas asfaltas, atnaujinti kelio bortai, gatvės prieigos, pakeisti seni šulinių dangčiai į plaukiojančio tipo, prisitaikančiais prie gatvės dangos lygio – jie ilgaamžiškesni, saugesni ir sumažina triukšmą bei smūgius pravažiuojant.
Darbai bus vykdomi iki metų pabaigos, artimiausiomis savaitėmis didesni eismo ribojimai nenumatomi“, – dėmesį atkreipė vicemeras.
Be to, darbai rudenį tęsis ir kitoje vietoje – Paryžiaus Komunos gatvėje.
„Šioje gatvėje dėl darbų eismą tenka riboti labiau, tačiau nemaža dalis projekto jau įgyvendinta, rudenį gatvė bus pravažiuojama. Rugsėjį Paryžiaus Komunos gatvės atkarpoje nuo Šilutės plento iki Rumpiškės gatvės eismas vyks įprastai.
Atkarpa nuo Rumpiškės gatvės iki Taikos prospekto dar remontuojama, čia eismas ir toliau bus apribotas viena kryptimi – nebus galimybės į Paryžiaus Komunos gatvę įsukti iš Taikos prospekto. Tačiau darbai jau artėja pabaigos link. Iki spalio jau planuojama užbaigti remontą ir pilnai paleisti eismą. Žinoma, darbų tempui įtaką daro ir oro sąlygos, tad terminai gali šiek tiek kisti“, – kalbėjo pašnekovas.
Ko vairuotojams tikėtis Panevėžyje?
Panevėžio miesto savivaldybės Statybų skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Kintaitė naujiienų portalui tv3.lt komentavo, kad šiuo metu Panevėžyje vykdomi keli intensyvūs kelių remonto darbai, kurie dar gali daryti įtaką eismo srautams.
„Dėl Pušaloto gatvės dalies rekonstrukcijos visiškai uždarytas ruožas nuo J. Janonio gatvės iki geležinkelio pervažos. Taip pat pradėti Sietyno gatvės rekonstrukcijos darbai – čia nuo Vasario 16-osios iki Sietyno g. 5 eismas yra visiškai ribojamas, o kitoje dalyje – dalinai.
Nemuno gatvėje, ties tiltu per Nevėžio upę, vykdomi kapitalinio remonto darbai. Dėl to eismas, kuris anksčiau vyko keturiomis juostomis, šiuo metu leidžiamas tik dviem.
Be to, paprastojo remonto darbai vykdomi Margių, Gėlainių, Žiemgalių, Amerikos, Žalgirio, Vaižganto ir Seinų gatvėse. Šiose gatvėse eismas ribojamas dalinai“, – komentavo savivaldybės atstovė.
Todėl vairuotojams rekomenduojama planuoti keliones iš anksto, atidžiau sekti kelio ženklus bei laikytis greičio ribojimų, ypač remontuojamuose ruožuose. Siekiant išvengti spūsčių, patartina rinktis alternatyvius maršrutus, esant galimybei – vengti minėtų gatvių piko metu.
Kauno policija siunčia žinią vairuotojams
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) Kelių policijos skyriaus viršininkas Vigintas Lukošius akcentuoja, kad rugsėjis tradiciškai tampa vienu avaringiausių metų mėnesių.
„Esminis pasikeitimas eisme – jo intensyvumas. Į miestą grįžta studentai iš kitų miestų, po vasaros atostogų į gatves sugrįžta daugelis gyventojų, todėl spūstys ir iššūkiai tiesiog neišvengiami.
Rugsėjo pirmosiomis savaitėmis eismo dalyviai dar gyvena atostogų nuotaikomis, trūksta susikaupimo, tad natūraliai didėja rizika patekti į eismo įvykius.
Be to, mūsų mieste dar vyksta kelių remonto darbai, kurie vairuotojams taip pat kelia papildomų kliūčių“, – sako pareigūnas. Anot jo, dažniausios vairuotojų klaidos rugsėjo pradžioje – saugaus atstumo ir greičio nesilaikymas, manevravimo taisyklių pažeidimai, nepraleidimas pagrindiniu keliu važiuojančių transporto priemonių.
Daugiau dėmesio eismo saugumui, pasak V. Lukošiaus, turėtų skirti ir dviratininkai, paspirtukininkai bei pėstieji. „Svarbiausia – atidumas ir pagarba vieni kitiems. Visiems reikia prisiminti, kad rugsėjį gatvėse daug vaikų, kurie neturi didelės patirties.
Pėstiesiems patariama prieš žengiant į perėją įsitikinti, jog vairuotojai juos tikrai pastebėjo, vengti telefono naudojimo kertant gatvę, o dviratininkams ir paspirtukininkams – taip pat laikytis KET, nenaudoti ausinių ir pasirūpinti, kad transporto priemonė būtų matoma. Suaugusiųjų atsakomybė ir pavyzdys rugsėjį ypatingai svarbu“, – akcentus dėlioja pareigūnas.
„Visą rugsėjo mėnesį policijos pareigūnai vykdys policines ir prevencines priemones, orientuotas į prasidėjusius naujus mokslo metus.
Rugsėjo 1–5 d. policijos pareigūnai, kartu su socialiniais partneriais, organizuos budėjimus prie švietimo įstaigų pėsčiųjų perėjų prieš pamokas ir joms pasibaigus.
Bus kontroliuojama, kaip suaugusieji atveža vaikus į mokyklą – ar naudojamos saugos kėdutės, ar segimi diržai, ar vairuotojai nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, ar vairuoja blaivūs. Taip pat stebėsime nepilnamečių dviratininkų ir paspirtukininkų elgesį, tikrinsime mokyklinius autobusus bei jų vairuotojų blaivumą“, – numatytas priemones rugsėjį vardina V. Lukošius.
Kauno apskr. VPK Kelių policijos skyriaus 1-ojo poskyrio viršininkas Povilas Maila pabrėžia, kad rugsėjo rytai vairuotojams visada yra didžiausias išbandymas.
„Rugsėjo mėnesį visos pagrindinės Kauno gatvės patiria didžiulį krūvį dėl intensyvaus transporto priemonių srauto, kuris susidaro dėl mokslo metų pradžios ugdymo įstaigose, aukštosiose mokyklose bei vasaros atostogų pabaigos.
Didžiausios transporto priemonių spūstys rytinio piko metu yra matomos ties įvažiavimais į miestą, Raudondvario pl., Marijampolės pl., T. Masiulio g., Šilainių pl. ir t.t.“, – pasakoja pareigūnas.
Taip pat jis pabrėžia, kad didžiausias eismo įvykių padidėjimas rugsėjį pastebimas ten, kur eismas intensyviausias: Savanorių pr., Raudonvario pl., Taikos pr., Veiverių g., Pramonės pr.
Pasak jo, papildomą riziką kelia ir kelių remonto darbai. „Šiuo metu darbai vyksta A1 kelyje prie Kauno, ties Ašigalio g., ties nusukimais į Giraitės k. ir Vandžiogalos pl., taip pat Birštono g. ir K. Mindaugo pr. sankryžoje, Žemaičių pl. prie Milikonių kalno, Užnemunės g. ir kitose vietose. Tokiose vietose vairuotojai privalo būti ypač dėmesingi – sumažinti greitį, laikytis atstumo, neskubėti“, – akcentuoja P. Maila.
Jis ragina vairuotojus išlikti kantriais ir tolerantiškais – ypač vaikams, kurie dar ne visas KET žino, ir studentams, kurie atvyksta iš kitų miestų ar savivaldybių ir yra neįpratę prie vietinio eismo. „Saugumas kelyje priklauso nuo mūsų visų, todėl pagarba ir atsakomybė turėtų lydėti kiekvieną „žingsnį” eisme“, – sako P. Maila.
Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininkė Agnė Greblikaitė teigia, kad pasiruošimas rugsėjo 1-ajai prasideda iš karto pasibaigus mokslo metams.
„Peržiūrimos pavojingos pėsčiųjų perėjos, planuojami patruliavimai, stiprinamas mokyklų vidinis saugumas, atnaujinamos vaizdo kameros ir dūmų detektoriai. Taip siekiame, kad tiek kelionė į mokyklą, tiek buvimas joje būtų kuo saugesnis“, – sako pareigūnė.
Kaip ir kasmet, daug dėmesio bus skiriama pirmokams.
„Šiemet Kaune turime daugiau nei 3000 pirmų klasių moksleivių, todėl mūsų tikslas – aplankyti juos visus. Policijos pareigūnai pirmosiomis rugsėjo savaitėmis ves pamokas apie saugų eismą, mokys, kaip pereiti gatvę, kaip dėvėti atšvaitą, primins apie saugos diržų svarbą“, – vardina A. Greblikaitė.
Pasak jos, tėvai taip pat turi prisidėti prie vaikų saugumo.
„Svarbiausia – rodyti pavyzdį. Vaikus reikia vežti kėdutėse pagal reikalavimus, pasirūpinti, kad ant kuprinių ar drabužių būtų atšvaitai, išleisti vaikus tam skirtose vietose ir, jei įmanoma, palydėti juos iki mokyklos durų. Ypač tai svarbu pirmų klasių moksleiviams“, – sako ji.
Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad kasmet prie ugdymo įstaigų pasikartoja tos pačios grėsmės – parkavimo kultūros stoka, greičio viršijimas, pėsčiųjų neatsargumas. „Norisi visų paprašyti atidumo, mažesnio skubėjimo ir daugiau pagarbos vieni kitiems. Įpraskime prie naujo etapo, kai vėl prasidės darbingas laikotarpis. Viskas prasideda nuo mūsų pačių, tad kurkime saugią aplinką kartu“, – teigia A. Greblikaitė.
