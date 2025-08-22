Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Policija atsakė: štai ką darykite, jei užstatė automobilį ir neišvažiuojate

2025-08-22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 18:37

Policijos atstovai įvardijo, kaip turėtų elgtis vairuotojai, jeigu jų automobilį ar kitą transporto priemonę daugiabučio namo kieme užstatė kitas automobilis ir dėl to neįmanoma pravažiuoti.

1

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad socialinio tinklo „Facebook“ grupėse, prie kurių yra prisijungę tūkstančiai narių, dalijamasi įrašais apie neatsakingus vairuotojus.

Tarkime, palikus automobilį neleistinoje vietoje arba užstačius pravažiavimą, gyventojai tokiose grupėse teiraujasi, ar nėra žinoma, kas yra automobilio, stovinčio neleistinoje vietoje, savininkas.

Jeigu savininkas neatsiranda, dažnu atveju kiti vairuotojai puola iškart skambinti policijai ir praneša apie galimą pažeidimą. Tačiau ar iš tiesų tokiu atveju verta skambinti trumpuoju pagalbos telefonu 112?

Policija pasakė, kaip turėtų elgtis vairuotojai

Lietuvos kelių policijos tarnybos (LKPT) Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė naujienų portalui tv3.lt yra komentavusi, kad gyventojai dėl ne vietoje palikto automobilio, kai jis realiai trukdo eismui, gali skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112, kadangi tai yra Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas.

„Į tokius pranešimus pranešus operatorei reaguoja Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro Pajėgų valdymo valdybos pareigūnai, kurie nustato automobilio savininką ir su juo susisiekia dėl padaryto pažeidimo.

Policijos reidas BNS Foto

Tačiau, jeigu asmenys paskambina telefonu 8 700 60 000 ir kreipiasi dėl užstatytų automobilių ir jų atvejis yra skubus, pavyzdžiui, negali pravažiuoti, kai reikalinga ypač skubi pagalba, tokius interesantus sujungia su Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų budėtojais, kurie taip pat sureaguoja į įvykį“, – tąkart sakė J. Liutkienė.

Pašnekovė taip pat primena, kad, jeigu įvykis nėra skubus ir transporto priemonė netrukdo eismo dalyviams, tačiau yra pastebimas KET pažeidimas, tokiu atveju gyventojai policiją gali pranešti, naudojantis internetiniu portalu ePolicija.

Policija papildomą informaciją telefonu 8 700 60 000 ir el. paštu [email protected] teikia darbo dienomis nuo 7 iki 20 val., o penktadieniais nuo 7 iki 18.45 val.

Susisiekus minėtu telefonu, asmenys konsultuojami dėl KET pažeidimų ir baudų apmokėjimo, leidimų laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo ar keitimo fiziniams asmenims, ginklų paveldėjimo, įsigijimo/pardavimo ir kt. licencijavimo klausimais; pažymėjimų apsaugos darbuotojams išdavimo ir keitimo bei skundų/pareiškimų pateikimo tvarkos ar pakonsultuos net kaip tapti policijos pareigūnu.

