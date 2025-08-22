Kalendorius
Svarbi žinia vairuotojams, vykstantiems į Lietuvos pajūrį: įsidėmėkite

2025-08-22 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai š. m. rugpjūčio 13–15 d. tikrino, ar poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų saugomose teritorijose. Reidai vyko Plazės gamtiniame rezervate, Būtingės geomorfologiniame draustinyje ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke, kuriuose užfiksuoti pažeidimai dėl neteisėto lankymosi ir motorinių transporto priemonių parkavimo neleistinose vietose.

5

Saugomos teritorijos – nacionaliniai parkai, draustiniai, rezervatai ir kiti vertingi ekosistemų tipai, yra itin svarbios dėl savo biologinės, kraštovaizdžio ir kultūrinio paveldo reikšmės. Pažeidimai šiose vietovėse gali turėti ilgalaikį ar negrįžtamą poveikį aplinkai, rašoma Aplinkos apsaugos departamento pranešime spaudai.

Keliaujant automobiliu gamtoje: svarbu laikytis taisyklių ir saugoti aplinką

„Vykdydami akciją „Poilsiauk atsakingai“, pastebime, kad dažnai žmonės nežino, jog gamtiniuose rezervatuose lankytis draudžiama.

Rekomenduojame prieš leidžiant laiką gamtoje pasidomėti, kur galima lankytis, o keliaujant automobiliais – atkreipkite dėmesį, kad turite parkuotis tik tam skirtose vietose”, – teigia Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Grudzinskas.

Kaip pabrėžia pareigūnas, pasitikrinti saugomas teritorijas galima Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Lietuvos saugomų teritorijų žemėlapyje ir Saugomų teritorijų valstybės kadastro žemėlapyje.

Aplinkosaugininkai primena, kad keliaujantiesiems automobiliu į gamtą, svarbu nepamiršti, jog transporto priemonėmis galima važinėti tik keliais. Statyti jas galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse.

Važiuojant mišku – statyti transporto priemones kelio pakraštyje, taip užtikrinant galimybę keliu važiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, būtina stengtis neužvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų ar kitų gamtinių objektų.

Reidų metu nustatyta beveik 70 pažeidimų

Vykdant reidus Plazės gamtiniame rezervate, nustatyta 20 pažeidėjų, kurie neteisėtai lankėsi rezervato teritorijoje.

Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Naglių gamtiniame rezervate, aplinkosaugininkai nustatė šešis pažeidimus dėl motorinių transporto priemonių parkavimo neleistinose vietose.

Būtingės geomorfologiniame draustinyje per dvi reido dienas nustatytas 41 pažeidimas. Pareigūnai pastebėjo motorines transporto priemones, kurios buvo priparkuotos ne tam skirtose vietose – ant vejos ir prieigose prie kopų.

Atsakingiems asmenims už pažeidimus bus taikomos administracinės nuobaudos, kurių dydis siekia nuo 30 iki 150 eurų.

Aplinkos apsaugos departamentas ragina visuomenę atsakingai elgtis gamtoje ir prisidėti prie saugomų teritorijų išsaugojimo.

Daugiau informacijos apie atsakingą poilsį gamtoje ir pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus, kurių reikia laikytis poilsiaujant, galima rasti atmintinėje „Poilsiauk atsakingai“.

Apie pastebėtus pažeidimus galite pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].

