Rugsėjį – tokių avarijų bumas: įspėja kiekvieną vairuotoją

Pasak ekspertų, problemą aštrina ir tai, kad vis daugiau vaikų eisme juda paspirtukais, dviračiais ar motoroleriais, tačiau ne visuomet suvokia kelyje tykančias grėsmes.
Kokie vaikų veiksmai kelia rūpesčių vairuotojams
Remiantis tyrimo duomenimis, trečdalis šalies gyventojų (33 proc.) automobilį vairuoja kasdien, dar apie penktadalis (19 proc.) – bent kelias dienas per savaitę. Būtent šie aktyviausi eismo dalyviai dažniausiai susiduria su vaikais kelyje, tarp kurių labiausiai pastebimi moksleiviai, važinėjantys paspirtukais (76 proc.) ir dviračiais (55 proc.).
Dažniausi vaikų veiksmai, kurie vairuotojams kelia rimtų iššūkių – tai staigus išvažiavimas į gatvę, dėmesio stoka, judėjimas neapsidairius ar visiškas taisyklių ignoravimas. Tai ypač aktualu po vasaros, kai vaikai sugrįžta į gatves ir vėl aktyviai dalyvauja eisme, sako Aurelija Kazlauskienė, „Lietuvos draudimo“ strategijos, klientų ir marketingo departamento direktorė.
„Po vasaros atostogų vaikai dažnai būna mažiau dėmesingi eismui. Dėl to kyla situacijų, kuriose vairuotojams tenka reaguoti akimirksniu ir priimti sprendimus, kurie gali lemti, ar bus išvengta nelaimės. Kasmet grįžus į mokslo metų sezono rutiną vaikams būtina priminti saugaus elgesio kelyje svarbą, siekiant, kad keliuose ir gatvėse jie būtų kuo saugesni“, – pažymi ekspertė.
Svarbu, kad žinios virstų įpročiais
Kaip atskleidė tyrimas, dar viena riziką didinanti aplinkybė – apsaugos priemonių stoka. Daugiau nei pusė (63 proc.) vairuotojų teigia, kad mikrojudumo priemonėmis važinėjantys moksleiviai nedėvi jokių apsaugos priemonių, ir tik kiek daugiau nei penktadalis (22 proc.) yra matę juos su šalmu. Vos 6 proc. respondentų nurodė, kad vaikai naudoja ir šalmą, ir kitas apsaugas.
Pasak A. Kazlauskienės, tokie tyrimo rezultatai signalizuoja, jogbūtina nuosekliai ugdyti vaikų eismo kultūrą, ypač akcentuojant apsaugos priemonių svarbą, nes būtent jos dažnai lemia nelaimės pasekmių mastą.
„Svarbu ir tai, jog 16 proc. vairuotojų įsitikinę – informacijos apie saugų elgesį vaikams pakanka, tačiau jie jos nepaiso. Tai aiškiai parodo, jog žinios turi virsti elgesio norma. Tik tuomet edukacija taps realia investicija į vaikų saugumą ir visų eismo dalyvių gerovę“, – teigia ekspertė.
Rugsėjį visi moksleiviai apdraudžiami
Beveik pusė apklaustųjų (46 proc.) moksleivius gatvėse vertina kaip nedrausmingus. Panaši nuomonė vyravo visose šalies vietovėse – didmiesčiuose, rajonuose bei kaimo vietovėse, kur 35–38 proc. respondentų taip pat nurodė, kad moksleiviai dažniau elgiasi nedrausmingai.
Pasak A. Kazlauskienės, tai rodo, jog šalmų dėvėjimas, apsaugos priemonės, dėmesingumas ir kelių eismo taisyklių paisymas dar nėra tapę savaime suprantama kasdienio buvimo eisme ir judėjimo keliuose dalimi.
„Apsaugos priemonių dėvėjimas, šalmų naudojimas, kelių eismo taisyklių paisymas ir dėmesingumo ugdymas yra vieni veiksmingiausių būdų mažinti riziką kelyje. Ankstyvas atsakingo elgesio ir sąmoningumo formavimas gali reikšmingai prisidėti prie eismo įvykių prevencijos ir saugesnės aplinkos visiems eismo dalyviams“, – teigia ekspertė.
Remiantis „Lietuvos draudimo“ duomenimis, net 40 proc. visų eismo įvykių, kuriuose nukenčia vaikai, tenka pradinių klasių moksleiviams. Siekdama spręsti šią problemą, bendrovė jau 26 metus vykdo socialinę akciją „Apsaugok mane“, kurios metu visi šalies moksleiviai rugsėjį automatiškai apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų keliuose iki 5 tūkst. eurų suma.
„Šios iniciatyvos tikslas – ne tik finansiškai apsaugoti vaikus, bet ir ugdyti jų sąmoningumą. Pernai išleidome knygą „Saugus kelyje“, skirtą pradinių klasių moksleiviams. Šiais metais žengiame dar toliau – mūsų bendrovės darbuotojai lankysis mokyklose visoje šalyje ir ves interaktyvias saugaus eismo pamokas. Tai ne tik taisyklės, bet ir žaisminga, įtraukianti kelionė, padedanti vaikams suprasti, kaip saugiai elgtis kelyje“, – sako ekspertė.
