Išvydę, kas vyksta autobuse, vilniečiai įsiuto: „Žalioji Europos sostinė“

Feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“ išplito nerimą keliantis gyventojo vaizdo įrašas, kuriame jis užfiksavo, iš pirmo žvilgsnio atrodo, su gedimu susidūrusį 116 autobusą.
Gyventojo pasidalintame vaizdo įraše matyti, jog iš sostinėje kursuojančio autobuso stipriai rūksta dūmai, tačiau, nepaisant to, autobuso vairuotojas toliau įprastai važiuoja.
Visgi tai nepraslydo vaizdo įrašo autoriui pro akis.
„Ekologiškas transportas, sumažinkime taršą ir kamščius mieste. 2025-09-15“, – ironiškai prie įrašo komentavo jis.
O į tai sureagavę kiti vilniečiai taip pat kritiškai apžvelgė situaciją.
„Tikrai neretas atvejis. Negi sunku tikrinti tepalų lygį..“, – sureagavo gyventojas Petras.
„Žalioji tvarioji darnioji Europos sostinė!“, – ironiškai pridėjo Jonas.
„Ekologija valosi. Čia išpučia lauk viską, ką sukaupė duslintuve. Na, gal kiek mažiau ir gal kiek mažiau kenksminga, bet valosi suodžių filtras“, – versiją, kas galėjo nutikti autobusui pateikė gyventojas Karolis.
Pateikė atsakymą, kas nutiko
Dėl vaizdo įrašo naujienų portalo tv3.lt žurnalistai raštu kreipėsi ir į 116 maršrutą kuruojančią ir keleivių pervežimo paslaugas teikiančią „Transrevis“ įmonę.
O kaip paaiškino „Transrevis“ technikos skyriaus vadovas Artūras Ivanauskas autobuse buvo įjungtas šildymo įrenginys, skirtas važiuoti vėsiuoju metų laiku. Pasak A. Ivanausko, dėl to iš autobuso ir pradėjo pūsti dūmai.
„Vaizdo įraše matomi dūmai sklinda iš mūsų autobuso yra susijęs su dyzelinio šildymo įrenginio (vadinamo „Webasto“) įjungimu. Tai yra standartinė transporto priemonės šildymo sistema, kuri ypač naudojama vėsiuoju/šaltuoju metų laiku, siekiant užtikrinti komfortiškas sąlygas keleiviams bei vairuotojui“, – aiškino jis.
„Transrevis“ atstovas taip pat pažymėjo, kad iš autobuso sklidę dūmai neturėjo pažeisti taršos normų limitų, o dūmai turėjo sklisti tik trumpą laiką.
„Paleidimo metu, ypač po ilgesnio neaktyvumo ar žemesnėje temperatūroje, šie šildymo įrenginiai gali trumpam skleisti matomą dūmą, tačiau tai nėra susiję su variklio gedimu ar taršos normų pažeidimu“, – tvirtino A. Ivanauskas.
