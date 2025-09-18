Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Norintieji jungtis į Šaulių sąjungą susiduria su sunkumais: tenka laukti eilėse

2025-09-18 09:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 09:09

Daliai gyventojų, norinčių įstoti į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS), tenka laukti eilėse. Problemą patvirtina ir pats šaulių vadas Linas Idzelis, teigdamas, kad  kai kuriuose padaliniuose nauji sąjungos nariai nėra priimami, nes pačiai organizacijai trūksta resursų.

Šaulių sąjunga auga užsienyje, jos nariai galėtų vykdyti komunikacines kampanijas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Daliai gyventojų, norinčių įstoti į Lietuvos šaulių sąjungą (LŠS), tenka laukti eilėse. Problemą patvirtina ir pats šaulių vadas Linas Idzelis, teigdamas, kad  kai kuriuose padaliniuose nauji sąjungos nariai nėra priimami, nes pačiai organizacijai trūksta resursų.

REKLAMA
2

„Regionuose, didžiosiose rinktinėse, nėra nė vieno personalo specialisto, tą užduotį įvykdo kažkas kitas, galbūt po darbo valandų papildoma užduotis pavesta, nes nuolatinės tarnybos šauliai dirba už 5, už 7 (žmones – ELTA)“, – LRT Radijui ketvirtadienį kalbėjo L. Idzelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Todėl, jo teigimu, kai kur norintiesiems įstoti į organizaciją gali tekti palaukti ir pusmetį.

Vilniuje gali tekti palaukti, nes ir jaunieji šauliai laukia, ir suaugę laukia. Būna, pusę metų laukia. Paprasčiausiai nėra pajėgumų. (...) Kitur būna personalo skyrius, kokie 7 žmonės, pas mus visa tai tvarko vienas žmogus“, – pabrėžė LŠS vadas.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, jis pažymėjo, kad skirtinguose Šaulių sąjungos padaliniuose apimtys stipriai skiriasi. 

REKLAMA

„Apimtys Lietuvoje yra visiškai kitokios. Jeigu Vilniuje per dieną kreipiasi 100 norinčių žmonių, tai kitur, galbūt regione, yra 100 per pusę metų“, – sakė L. Idzelis.

Šaulių vado teigimu, kad situacija pasikeistų ir organizacija galėtų veikti pilnu pajėgumu, jos resursus reikėtų patrigubinti.

„Reikėtų patrigubinti, bet taip patrigubinti nepavyks. (...) Viskas yra palaipsniui. Mes turime pasidarę savo strategiją iki 2045 metų (...) Tada daugiau mažiau atrodys kažkas panašiau į veikiančią 100 proc. organizaciją“, –dėstė jis.

REKLAMA
REKLAMA

106-erius metus skaičiuojanti LŠS yra valstybės remiama savanoriška, pilietinės savigynos visuomenės organizacija. Jos tikslas yra stiprinti valstybės gynybinę galią, ugdyti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtoti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikti  pagalbą policijai ir civilinei saugai.

Šaulių sąjungai Lietuvoje šiuo metu priklauso beveik 17 tūkst. piliečių nuo 11 metų amžiaus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų