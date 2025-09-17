Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje ant tilto susidūrė automobilis ir sunkvežimis, susidarė didžiulės spūstys

2025-09-17 13:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 13:54

Sostinėje ant Geležinio Vilko tilto įvykus avarijai susidarė didžiulės spūstys Geležinio Vilko gatvėje. 

Avarija ant Geležinio Vilko tilto Vilniuje (nuotr. TV3)

Sostinėje ant Geležinio Vilko tilto įvykus avarijai susidarė didžiulės spūstys Geležinio Vilko gatvėje. 

REKLAMA
2

Avarija įvyko apie 12 val., susidūrė automobilis VW ir konteinerį gabenantis sunkvežimis. Lengvasis automobilis dar atsitrenkė į atitvarus, skiriančius priešpriešines eismo juostas. Transporto priemonės užtvėrė trečią ir ketvirtą eismo juostą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonės per šią avariją nenukentėjo, tačiau į avarijos vietą aiškintis aplinkybių atvažiavo policija. Geležinio Vilko gatvėje, važiuojant nuo tunelio į Žalgirio gatvės pusę.

Nuo Vingio parko nutįso ilga kelių kilometrų automobilių spūstis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naktinė avarija Saulėtekyje
Naktį Vilniuje Saulėtekyje į stulpą rėžėsi „Bolt Drive“, juo važiavę jaunuoliai pabėgo (2)
Avarija Studentų miestelyje Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Naktinė jaunuolių avarija studentų miestelyje Vilniuje: sudaužyti du automobiliai (8)
Motociklų avarijos Vilniuje (nuotr. TV3)
Trečiadienio avarijos Vilniuje: nukentėjo motociklininkai, automobiliai vartė stulpus
Avarija Vilniaus centre (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Avarija Vilniuje: moters vairuojamas BMW po susidūrimo įskriejo į Vašingtono aikštę (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų