Vilniuje ant tilto susidūrė automobilis ir sunkvežimis, susidarė didžiulės spūstys

Avarija įvyko apie 12 val., susidūrė automobilis VW ir konteinerį gabenantis sunkvežimis. Lengvasis automobilis dar atsitrenkė į atitvarus, skiriančius priešpriešines eismo juostas. Transporto priemonės užtvėrė trečią ir ketvirtą eismo juostą.
Žmonės per šią avariją nenukentėjo, tačiau į avarijos vietą aiškintis aplinkybių atvažiavo policija. Geležinio Vilko gatvėje, važiuojant nuo tunelio į Žalgirio gatvės pusę.
Nuo Vingio parko nutįso ilga kelių kilometrų automobilių spūstis.
