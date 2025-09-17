Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Siaubingą mirtiną avariją sukėlus 93-ejų lietuviui – įspėja: šiems žmonėms vairuoti draudžiama

2025-09-17 09:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 09:20

Vakar, rugsėjo 16 dieną, Vilniaus rajone įvyko tragiška nelaimė – Vilniaus rajone, A 14 kelyje link Molėtų, susidūrė BMW, „Seat“ ir „Ford“ automobiliai, o avarijos metu žuvo du žmonės. Manoma, kad siaubingą avariją galėjo sukelti prieš eismą važiavęs 93-ejų vairuotojas.

1

Po skaudžių žinių apie tragišką nelaimę naujienų portalas tv3.lt su skaitytojais dalijasi informacija apie tai, su kokiais sveikatos sunkumais susiduriantys vairuotojai vairuoti negali.

Anksčiau Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skaitytojams buvo pateikę sąrašą sutrikimų, apribojančių vairavimo teisę.

Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią

Pagrindinės transporto priemonių vairuotojų grupės

Visų pirma, prieš pateikdami sąrašą, tąkart jie išryškino dvi pagrindines grupes, kurioms priklauso transporto priemonių vairuotojai:

  • 1 grupei priklauso AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų transporto priemonių vairuotojai (toliau – 1 grupės transporto priemonių vairuotojai);
  • 2 grupei priklauso C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemonių vairuotojai. Pažymėtina, jog 2 grupės vairuotojams nustatyti sveikatos reikalavimai yra taikomi B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams (lengvieji taksi automobiliai, greitosios pagalbos automobiliai ir pan.), bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams (toliau visi kartu – 2 grupės transporto priemonių vairuotojai).

2-osios grupės transporto priemonių vairuotojams keliami reikalavimai yra aukštesni, dėl to individualiu sprendimu asmuo gali gauti teisę vairuoti 1-osios grupės automobilius, tačiau 2-ajai grupės transporto priemonių vairavimas yra uždraustas.

„Atkreiptinas dėmesys, kad daugeliu atveju vien pati ligos diagnozė nereiškia, kas asmuo negaus teisės vairuoti, kadangi sprendimas dėl leidimo vairuoti gali būti priimtas individualiai, atsižvelgiant į ligą, kompensaciją, adaptacijos kokybę, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą ir pan.“, – aiškino jie.

Regėjimo sutrikimai

Visų pirma, tuo metu specialistai aiškino, kokiais atvejais abiejų grupių transporto priemones yra uždrausta vairuoti dėl regėjimo sutrikimų.

Regėjimo sutrikimai:

  1. Asmens regėjimas neatitinka regėjimo lauko arba regėjimo aštrumo standarto.
  2. 2 grupės transporto priemones vairuoti draudžiama jeigu asmeniui diagnozuotos tinklainės ir regimojo nervo ligos (pigmentinis retinitas, regimųjų nervų atrofija, kitos progresuojančios tinklainės ir gyslainės ligos ir kt.).

Jie aiškino, kad aptariant pirmąjį punktą, regėjimo standartas norint gauti leidimą vairuoti 1 grupės transporto priemones yra toks:

  • Regėjimo aštrumas (jeigu reikia, su korekciniais lęšiais) turi būti ne mažesnis kaip 0,5.
  • Regėjimo horizontalus laukas turi būti ne mažesnis kaip 120 laipsnių, regėjimo lauko plotis – ne mažesnis kaip 50 laipsnių į kairę ir į dešinę ir 20 laipsnių į viršų ir žemyn.
  • Centriniame 20 laipsnių regėjimo spindulyje neturėtų būti jokių regėjimo defektų.

Regėjimo standartas norint gauti leidimą vairuoti 2 grupės transporto priemones yra toks:

  • Sveikesnės akies regėjimo aštrumas, jeigu reikia, su korekciniais lęšiais, turi būti ne mažesnis kaip 0,8, o silpnesnės akies – ne mažesnis kaip 0,1.
  • Jei korekciniai lęšiai naudojami tam, kad mažiausias regėjimo aštrumas būtų 0,8 ir 0,1, toks regėjimo aštrumas privalo būti pasiektas nešiojant akinius, kurių stiprumas neturi būti didesnis kaip plius ar minus aštuonios dioptrijos, arba nešiojant kontaktinius lęšius.
  • Regėjimo abiem akimis horizontalus laukas turi būti ne mažesnis kaip 160 laipsnių, regėjimo lauko plotis turi būti ne mažesnis kaip 70 laipsnių į kairę ir į dešinę ir 30 laipsnių į viršų ir žemyn. Centriniame 30 laipsnių regėjimo spindulyje neturi būti jokių regėjimo defektų.

Tuo tarpu turint diagnozuotą tinklainės ir regimojo nervo ligą tam tikrais atvejais yra leidžiama vairuoti 1 grupės automobilius.

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Specialistai taip pat aptarė, kokiais atvejais turint psichikos ir elgesio sutrikimus nėra leidžiama vairuoti.

Jie išskyrė kelias psichikos ir elgesio sutrikimų grupes:

  1. Visų etiologijų demencijos F00–F03 (draudžiama vairuoti ir 1 ir 2 grupės transporto priemones).
  2. Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas (kol asmuo yra priklausomas, draudžiama vairuoti 1 ir 2 grupės transporto priemones).
  3. Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai F20–29 (išskyrus F21 ir F23 dėl kurių galima spręsti individualiai) (draudžiama vairuoti 2 grupės transporto priemones). 

Protinis atsilikimas F 70.1, F71, F72–F79 (draudžiama vairuoti ir 1 ir 2 grupės transporto priemones).

Specialistai taip pat pridėjo, kad kalbant apie antrąjį punktą, vairuotojo pažymėjimas nėra išduodamas tiems asmenims, kurie reguliariai ir bet kokia forma vartoja psichotropines medžiagas, kurios gali sutrikdyti vairavimą.

„Tai taikoma ir visiems kitiems vaistams ar vaistų deriniams, turintiems poveikį gebėjimui vairuoti“, – pridėjo jie.

Apie trečiąjį punktą specialistai patikslino, kad individualiais atvejais yra leidžiama šiems asmenims vairuoti 1 grupės automobilius.

Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai

Turintiems širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimus yra draudžiama vairuoti 2 grupės transporto priemones.

Širdies ir kraujagyslių sutrikimai:

  • Brugados sindromas, pasireiškiantis sinkope arba asmenims, išgyvenusiems staigią kardialinę mirtį: I49.8.
  • Širdies nepakankamumas IV klasės pagal NYHA klasifikaciją: I50.
  • Žmonės, kuriems implantuotas defibriliatorius: Z95.0.
  • Žmonės, kurie naudoja širdies veiklą palaikančias priemones (prietaisus) (dirbtinį skilvelį ilgalaikei mechaninei asistuojančiai kraujotakai palaikyti): Z95.8.
  • Struktūriniais pokyčiais ar elektrine disfunkcija pasireiškianti kardiomiopatija – hipertrofinė kardiomiopatija, per kurią pasireiškia sinkopė arba patiriami du ar daugiau iš šių sutrikimų: kairiojo skilvelio sienelės storis – > 3 cm, trumpalaikė skilvelinė tachikardija, šeimoje (tarp pirmos eilės giminaičių) būta staigios mirties atvejų, krūvio mėginių AKS nepadidėja: I42.1, I42.2.
  • Sergantys širdies vožtuvų liga, per kurią pasireiškė III arba IV klasės (pagal NYHA klasifikaciją) širdies nepakankamumas arba išstūmimo frakcija mažesnė kaip 35 %, mitralinio vožtuvo stenozė ir sunki plaučių hipertenzija arba sunki aortos stenozė, kuri įvertinta atliekant echokardiografinį tyrimą, arba sinkopę sukelianti aortos stenozė, išskyrus visiškai besimptomę sunkią aortos stenozę, jei įvykdomi fizinio krūvio toleravimo reikalavimai: I05.0, I05.2, I06.0, I06.2, I08, I34.2, I35.0, I35.2, I39.0, I39.1, I27.2, I50.
  • Ilgasis QT sindromas, pasireiškiantis sinkope, polimorfine skilvelių tachikardija (torsade des pointes) ir didesniu kaip 500 ms QTc: I49.8.

Tuo metu jie taip pat pridėjo, kad dėl 1 grupės automobilių vairavimo šiais atvejais yra sprendžiama individualiai. 

Neurologinės ligos

Apribojimai, skirti neurologinėms ligoms, įprastai yra taikomi individualiai. Specialistai tikino, kad jie – nėra besąlyginiai.

Neurologinės ligos:

  1. Epilepsija.
  2. Obstrukcinė miego apnėja.

Kalbėdami apie šias ligas jie paaiškino, kad tokiais atvejais yra atsižvelgiama į suteiktą gydymą ir žmogaus savijautą.

„Tam tikrą laikotarpį nebepatiriant epilepsijos priepuolių nevartojant vaistų, elektroencefalogramoje neužfiksavus jokios epileptiforminės veiklos, laikantis nustatyto gydymo kurso dėl obstrukcinės miego apnėjos sindromo individualiu sprendimu gali būti leidžiama vairuoti“, – tuo metu pridėjo jie.

Cukrinis diabetas

Įdomu ir tai, kad neretai dėl cukrinio diabeto galima susidurti su problemomis siekiant išsilaikyti vairuotojo pažymėjimą.

Specialistai aiškino, kad tai – dar viena dažna liga, kuri gali pakišti koją siekiant teisės vairuoti.

„Dar viena iš dažnesnių ligų dėl kurių gali būti neišduotas leidimas vairuoti yra cukrinis diabetas.

Leidimo vairuoti gali negauti tie cukriniu diabetu sergantys asmenys, kurie nesugeba tinkamai kontroliuoti savo sveikatos būklės ir kuriems pasireiškia pasikartojanti sunki hipoglikemija“, – tada paaiškino jie.

Visą sąrašą ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių ribojama teisė vairuoti 1 ar 2 grupės transporto priemones galite rasti čia.

Tragiška 2 gyvybių pareikalavusi avarija

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt taip pat apie avariją rašė, kad policijos duomenimis, pranešimas apie įvykį buvo gautas 13 val. 59 min. Teigta, kad kelyje A 14 link Molėtų susidūrė 3 automobiliai, yra prispaustų.

Ugniagesiai gelbėtojai išvadavo prispaustą moterį ir perdavė ją medikams.

Medikai konstatavo 2 asmenų mirtį. Paaiškėjo, kad į avariją pateko BMW, „Seat“  ir „Ford“ markių transporto priemonės. Matyti, kad avarijos vietoje vienas automobilis yra apvirtęs, kiti stipriai sumaitoti. 

Pirminiais duomenimis, „Ford“ automobilio vairuotojas (gim. 1932) važiavo priešpriešine eismo juosta Vilniaus link. Žuvo BMW (gim. 1993) ir „Ford“ automobilių vairuotojai. 

Pareigūnai taip pat vakar pranešė uždarantys eismą ir automobiliai yra nukreipiami Senuoju Molėtų plentu. Tą patvirtino ir „Via Lietuva“, kuri informavo, kad dėl antradienį magistraliniame kelyje A14 Vilnius–Utena (19,9 km), kryptimi Utenos link, įvykusios avarijos eismas yra uždarytas ir nukreipiamas Senuoju Molėtų plentu. 

Į Vilniaus pusę eismas stabdomas nebuvo, bet užtverta 1 eismo juosta. 

