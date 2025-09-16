Palangoje pažeidus dujotiekį, į vietą buvo išsiųstos operatyvinės brigados

„ESO specialistai reagavo iškart – vos gavus pranešimą, į vietą buvo išsiųstos operatyvinės brigados. Nuotėkis sustabdytas, aplinkiniams gyventojams pavojaus nėra. Kai tik bus ištraukta dujotiekį pažeidusi technika, pradėsime remonto darbus arba įrengsime laikiną apylankinį dujotiekį“, – teigia ESO vadovas Renaldas Radvila.
Dėl avarijos iš viso atjungti 62 vartotojai, iš jų 58 privatūs klientai.
Apie incidentą informuota Palangos savivaldybė, vietoje dirba tarnybos.
Avarija įvyko Palangos mieste, Hipodromo gatvėje.
