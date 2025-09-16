Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palangoje pažeidus dujotiekį, į vietą buvo išsiųstos operatyvinės brigados

2025-09-16 15:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 15:44

Miško ruošos darbų sunkioji technika antradienį įklimpo pelkėtoje vietovėje Palangoje ir pažeidė dujotiekį. „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) nedelsdamas sureagavo – nuotėkis sustabdytas, pavojaus aplinkiniams nėra. Bendrovė informuoja, kad dujų tiekimas dėl avarijos laikinai nutrūkęs 62 vartotojams.

ESO BNS Foto

Miško ruošos darbų sunkioji technika antradienį įklimpo pelkėtoje vietovėje Palangoje ir pažeidė dujotiekį. „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) nedelsdamas sureagavo – nuotėkis sustabdytas, pavojaus aplinkiniams nėra. Bendrovė informuoja, kad dujų tiekimas dėl avarijos laikinai nutrūkęs 62 vartotojams.

3

„ESO specialistai reagavo iškart – vos gavus pranešimą, į vietą buvo išsiųstos operatyvinės brigados. Nuotėkis sustabdytas, aplinkiniams gyventojams pavojaus nėra. Kai tik bus ištraukta dujotiekį pažeidusi technika, pradėsime remonto darbus arba įrengsime laikiną apylankinį dujotiekį“, – teigia ESO vadovas Renaldas Radvila.

Dėl avarijos iš viso atjungti 62 vartotojai, iš jų 58 privatūs klientai.

Apie incidentą informuota Palangos savivaldybė, vietoje dirba tarnybos.

Avarija įvyko Palangos mieste, Hipodromo gatvėje.

