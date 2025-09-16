Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtą prie vairo sėdusią moterį Klaipėdoje sustabdė stulpas

2025-09-16 09:34 / šaltinis: BNS
2025-09-16 09:34

Pirmadienio vakarą Klaipėdoje girta vairuotoja sukėlė du eismo įvykius, antradienį pranešė uostamiesčio policija. 

Policija (nuotr. Elta)

Pirmadienio vakarą Klaipėdoje girta vairuotoja sukėlė du eismo įvykius, antradienį pranešė uostamiesčio policija. 

REKLAMA
0

S. Daukanto gatvėje, vairuodama automobilį „Volkswagen“, 1985 metais gimusi moteris, įtariama, kliudė stovintį automobilį „Kia“ ir iš įvykio vietos pasišalino. Po to S. Daukanto gatvėje vairuodama minėtą automobilį, atsitrenkė į ant šaligatvio esantį stulpą.

Vairuotojai nustatytas 2.33 promilės girtumas. Moteris sulaikyta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų