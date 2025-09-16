Girtą prie vairo sėdusią moterį Klaipėdoje sustabdė stulpas

S. Daukanto gatvėje, vairuodama automobilį „Volkswagen“, 1985 metais gimusi moteris, įtariama, kliudė stovintį automobilį „Kia“ ir iš įvykio vietos pasišalino. Po to S. Daukanto gatvėje vairuodama minėtą automobilį, atsitrenkė į ant šaligatvio esantį stulpą.
Vairuotojai nustatytas 2.33 promilės girtumas. Moteris sulaikyta.
