Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Automobilio avarija Kauno rajone – lūžo medis, iškrito variklis, nukentėjo žmogus

2025-09-15 09:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 09:24

Kauno rajone automobilio susidūrimas su medžiu vos nekainavo žmogaus gyvybės – mašinos gale rastą žmogų gelbėtojai iškėlė ir perdavė medikams.

Policija. BNS Foto

Kauno rajone automobilio susidūrimas su medžiu vos nekainavo žmogaus gyvybės – mašinos gale rastą žmogų gelbėtojai iškėlė ir perdavė medikams.

REKLAMA
0

Pranešimas apie eismo nelaimę Zapyškio seniūnijoje, Vincentavo kaime, Šakių plente, buvo gautas sekmadienio paryčiais, 5.40 val.

Pranešta, kad ant kelio guli nuvirtęs medis, šalia jo – automobilio variklis, iš jo rūksta dūmai. Pranešėjo teigimu, dėl tamsos jam daugiau nieko nematyti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, atvykus ugniagesių pajėgoms, automobilis „Toyota Yaris“ buvo atsitrenkęs į medžius, medis nuvirtęs ant važiuojamosios kelio dalies, o šalia gulėjo iškritęs automobilio variklis. 

Automobilio gale rastas žmogus stabilizavimo lenta buvo iškeltas ir perduotas medikams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų