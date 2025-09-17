Dviejų vairuotojų mirtimis pažymėta avarija Molėtų plente: aiškėja daugiau tragedijos aplinkybių

Anot Policijos departamento, automobilis „Ford Kuga“, vairuojamas vyro (gim. 1932 m.), važiuodamas priešpriešiniu eismu, antra eismo juosta, susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „BMW 730LD SE“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.).
Po automobilių susidūrimo, automobilis „BMW“ kliudė pirma eismo juosta važiavusį automobilį „Seat Ateca“, kurį vairavo moteris (gim. 1986 m.).
Žuvo du žmonės
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Ford“ ir „BMW“ vairuotojai bei sužalota automobilio „BMW“ keleivė (gim. 1994 m.), kuri dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 5 d.
Prasidėjo saugaus eismo savaitė
Rugsėjo 16–22 d. visoje Europoje vyksta keli svarbūs renginiai, skirti saugiam ir atsakingam elgesiui kelyje skatinti. Europos kelių policijos tinklas ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijavo Saugaus eismo dienas (angl. ROADPOL Safety Days), kurių pagrindinis tikslas – sumažinti nelaimių keliuose skaičių ir siekti, kad nė vienas žmogus nežūtų eismo įvykiuose. Rugsėjo 18-oji paskelbta Europos diena be žuvusiųjų keliuose, o Saugaus eismo dienos sutampa ir su Europos judumo savaite.
Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie pokyčių gerinant eismo saugumą – užtenka nedidelio sprendimo. Įsipareigokime kelyje elgtis saugiai, dėmesingai ir pagarbiai, ypač atsižvelgdami į pažeidžiamiausius eismo dalyvius: vaikus, pėsčiuosius, dviratininkus, elektrinių mikrojudumo priemonių, motociklų vairuotojus.
Laikydamiesi Kelių eismo taisyklių saugome ne tik save, bet ir savo vaikus, kurie mokosi iš mūsų elgesio. Būkime jiems geru pavyzdžiu. Mūsų tikslas – kad kiekviena kelionė baigtųsi saugiai.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, eismo įvykiuose kasmet žūsta apie 1,3 mln. žmonių. Europos Sąjungos keliuose 2024 m. žuvo 19 800 žmonių (vienam milijonui gyventojų – 44 žūtys). Lietuvoje pernai eismo įvykiuose žuvo 121 žmogus, šiemet iki rugsėjo 15 d. – 86 žmonės. Dėl to kasdien, dalyvaudami viešajame eisme, turime priminti sau, kad kelyje beveik viskas priklauso nuo mūsų pačių atsakingumo, dėmesio, sąmoningumo ir požiūrio į eismo saugumą.
Paskutinis rugsėjo sekmadienis (šiais metais rugsėjo 28-oji) – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Visų keliautojų globėjas – šventasis Kristoforas. Ši diena taip pat skirta prisiminti, kad mes patys labai prisidedame prie saugumo keliuose.
Tai cia dekokit prietrankoms braizytojams.
Mat senas kelias buvo blogas.
Milijardinis kelias, pareikalaves auku wow
Cia ne netuose esme, o kelio zenklu. Bei kelio isasfaltavime esme!!!