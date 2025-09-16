Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią

Policija: avariją sukelti galėjo prieš eismą važiavęs 93 metų vairuotojas
2025-09-16 15:05
2025-09-16 15:05

Antradienį Vilniaus rajone įvyko tragiška nelaimė – susidūrus 3 automobiliams žuvo 2 žmonės. Šiuo metu eismas įvykio vietoje yra uždarytas. 

Siaubingi vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią (nuotr. Broniaus Jablonsko)
17

Antradienį Vilniaus rajone įvyko tragiška nelaimė – susidūrus 3 automobiliams žuvo 2 žmonės. Šiuo metu eismas įvykio vietoje yra uždarytas. 

Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kraupūs vaizdai iš 2 gyvybių pareikalavusios avarijos vietos: visiškai uždarė kelią

Policijos duomenimis, pranešimas apie įvykį buvo gautas 13 val. 59 min. Teigta, kad kelyje A 14 link Molėtų susidūrė 3 automobiliai, yra prispaustų.

Ugniagesiai gelbėtojai išvadavo prispaustą moterį ir perdavė ją medikams.

Medikai konstatavo 2 asmenų mirtį. Paaiškėjo, kad į avariją pateko BMW, „Seat“  ir „Ford“ markių transporto priemonės. Matyti, kad avarijos vietoje vienas automobilis yra apvirtęs, kiti stipriai sumaitoti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminiais duomenimis, „Ford“ automobilio vairuotojas (gim. 1932) važiavo priešpriešine eismo juosta Vilniaus link. Žuvo BMW (gim. 1993) ir „Ford“ automobilių vairuotojai. 

Pareigūnai taip pat pranešė uždarantys eismą ir automobiliai yra nukreipiami Senuoju Molėtų plentu. Tą patvirtino ir „Via Lietuva“, kuri informavo, kad dėl antradienį magistraliniame kelyje A14 Vilnius–Utena (19,9 km), kryptimi Utenos link, įvykusios avarijos eismas yra uždarytas ir nukreipiamas Senuoju Molėtų plentu. 

Į Vilniaus pusę eismas stabdomas nėra, bet užtverta 1 eismo juosta. 

Gelbėtojai vis dar dirba įvykio vietoje. 

Prasidėjo saugaus eismo savaitė

Lietuvos policija antradienį ryte taip pat pranešė, kad prasidėjo saugaus eismo savaitė. 

Rugsėjo 16–22 d. visoje Europoje vyksta keli svarbūs renginiai, skirti saugiam ir atsakingam elgesiui kelyje skatinti. Europos kelių policijos tinklas ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijavo Saugaus eismo dienas (angl. ROADPOL Safety Days), kurių pagrindinis tikslas – sumažinti nelaimių keliuose skaičių ir siekti, kad nė vienas žmogus nežūtų eismo įvykiuose. Rugsėjo 18-oji paskelbta Europos diena be žuvusiųjų keliuose, o Saugaus eismo dienos sutampa ir su Europos judumo savaite.

Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie pokyčių gerinant eismo saugumą – užtenka nedidelio sprendimo. Įsipareigokime kelyje elgtis saugiai, dėmesingai ir pagarbiai, ypač atsižvelgdami į pažeidžiamiausius eismo dalyvius: vaikus, pėsčiuosius, dviratininkus, elektrinių mikrojudumo priemonių, motociklų vairuotojus.

Laikydamiesi Kelių eismo taisyklių saugome ne tik save, bet ir savo vaikus, kurie mokosi iš mūsų elgesio. Būkime jiems geru pavyzdžiu. Mūsų tikslas – kad kiekviena kelionė baigtųsi saugiai.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, eismo įvykiuose kasmet žūsta apie 1,3 mln. žmonių. Europos Sąjungos keliuose 2024 m. žuvo 19 800 žmonių (vienam milijonui gyventojų – 44 žūtys). Lietuvoje pernai eismo įvykiuose žuvo 121 žmogus, šiemet iki rugsėjo 15 d. – 86 žmonės. Dėl to kasdien, dalyvaudami viešajame eisme, turime priminti sau, kad kelyje beveik viskas priklauso nuo mūsų pačių atsakingumo, dėmesio, sąmoningumo ir požiūrio į eismo saugumą.

Paskutinis rugsėjo sekmadienis (šiais metais rugsėjo 28-oji) – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Visų keliautojų globėjas – šventasis Kristoforas. Ši diena taip pat skirta prisiminti, kad mes patys labai prisidedame prie saugumo keliuose.  

