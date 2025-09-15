Lietuvos teritoriniuose vandenyse prasideda tarptautinės gelbėjimo pratybos „Baltijos bikinis 2025”

Pasak jos, Baltijos jūroje vykstančiose penkių dienų pratybose dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vengrijos karinių oro pajėgų kariai.
Pratybų metu naudojami Lietuvos kariuomenės sraigtasparniai AS365N3+ „Dauphin“, Mi-8 ir Karinių jūrų pajėgų laivas „Šakiai“.
Karių treniruotės apims individualias užduotis baseine, įgulų grupines užduotis, siekiant kuo operatyviau ir saugiau įsilaipinti į gelbėjimo plaustą po orlaivio avarijos vandenyje, taip pat orlaivių avarijų imitavimą Baltijos jūroje, prisitaikant prie realių gamtinių sąlygų.
Pasak kariuomenės, pratybų ištakos siekia 1999 metais pradėtą Lietuvos karinių oro pajėgų ir Danijos karališkųjų oro pajėgų bendradarbiavimo projektą.
Tuomet surengti pirmieji mokymai Danijoje, neatlygintinai Lietuvai perduota įvairios gelbėjimo įrangos, parengtos įgulos gelbėjimo darbams vykdyti bei išsigelbėjimo instruktorius.
Nuo 2004 metų tarptautinės pratybos „Baltic Bikini“ kasmet vyksta vienoje iš trijų Baltijos valstybių.
Išgyvenimo jūroje pratybas pradėjo rengti danai, kurie ir sugalvojo pratybų pavadinimą. Prieš beveik 50 metų Danijoje skirtingų rūšių pratybų pavadinimai turėjo prasidėti skirtingomis abėcėlės raidėmis, o šioms pratyboms buvo skirta raidė „b“, tad atsižvelgiant į pratybų veiksmus vandenyje, joms pasiūlytas „bikini“ pavadinimas.
