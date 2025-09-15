Lukašenka į „Zapad“ pasikvietė amerikiečius: „Parodysime viską, ko tik panorėsite“

„Praktinius kariuomenės veiksmus poligone prie Borisovo stebi 17 užsienio valstybių karinių diplomatinių atstovybų iš Azerbaidžano, Vengrijos, Vietnamo, Irano, Kazachstano, Kinijos, Kubos, Rusijos, Serbijos, JAV, Sudano, Turkmėnistano, Turkijos, Zambijos, Zimbabvės, Peru, Indonezijos. Šiandien poligone yra 23 valstybių atstovai“, – teigiama ministerijos pranešime. Baltarusijos karinis departamentas taip pat paskelbė nuotraukas, kuriose du uniformuoti JAV karininkai „dėkoja ministrui Viktorui Chreninui už kvietimą ir spaudžia jam ranką“.
„Mes jums parodysime viską, kas jus domina. Viską, ko norėsite. Galite nuvažiuoti ir pažiūrėti [viską asmeniškai], pabendrauti su žmonėmis“, – „Reuters“ perduoda V. Chrenino žodžius JAV atstovams, kurie nesikalbėjo su žurnalistais.
Baltarusijos gynybos ministerija taip pat pažymėjo, kad pratybose dalyvauja ESBO Konfliktų prevencijos centro atstovas, atvykęs su asmeniniu organizacijos generalinio sekretoriaus leidimu (jo vardas ir pavardė nenurodomi). „Šiam atstovui suteikėme galimybę aplankyti visus karinius dalinius, dalyvaujančius šiose pratybose, visus poligonus, taip pat pasikalbėti su kariais iš Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos“, – pareiškė Baltarusijos karinės pajėgos.
Pratybos „Zapad 2025“ vyksta nuo rugsėjo 12 iki 16 d.; pagal Baltarusijos gynybos ministerijos informaciją, manevruose dalyvauja 7000 karių: iš jų 6000 – iš Baltarusijos ir apie 1000 – iš Rusijos Federacijos. Anksčiau, atsižvelgdamas į Minsko veiksmus siekiant pagerinti santykius su JAV, prezidentas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad didžioji dalis manevrų bus perkeliama nuo sienų su Vakarų šalimis giliau į Baltarusijos teritoriją.
Rugpjūčio mėnesį V. Chreninas pareiškė, kad pratybų metu numatoma „planuoti panaudoti“ branduolinį ginklą ir raketų sistemą „Orešnik“. Šios priemonės yra „atsakas į militarizaciją“ prie šalies sienų, ypač į 30–34 tūkst. karių grupės sukūrimą Lenkijoje, teigė ministras.
Baltarusijos diktatorius A. Lukašenka pastaruoju metu itin teigiamai atsiliepia apie D. Trumpą. Būtent bendraujant su D. Trumpo atstovais Baltarusija sutiko paleisti politinius kalinius, įskaitant 6 Lietuvos piliečius.
