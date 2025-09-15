Lukašenka negali nustoti girti Trumpą: nekabina man politinių makaronų

Baltarusijos prezidentas pareiškė, kad yra „užmezgęs ypatingą ryšį su savo tauta“, pabrėžė, jog santykiai su Lenkija pablogėjo ne dėl Baltarusijos valdžios kaltės, ir pasidžiaugė reguliariai sportuojantis, rašo „Zerkalo“.
Interviu metu A. Lukašenka priminė savo frazę, kad „prezidentais netampama – prezidentais gimstama“. Pasak jo, ši mintis nesusijusi nei su aukštesnėmis jėgomis, nei su likimu.
„Esu realistas ir pragmatikas. Kalbama apie tai, kad žmogui augant palaipsniui, „iš gyvenimo, iš žemės“, gimsta sąmoninga meilė šaliai ir savo tautai, atsakomybės jausmas sunkiu valstybei metu prisiimti sprendimus ir pateisinti tautiečių pasitikėjimą. Tai yra ypatingo ryšio su savo tauta užmezgimas. Tai atsakomybė už priimtus politinius sprendimus ir sunkiausias darbas – neatsižvelgiant į nieką“, – teigė politikas.
Lukašenka teigia, kad gerbia ir myli savo šalį
Anot A. Lukašenkos, jis be galo gerbia ir myli „savo žmones, savo šalį“, o labiausiai bijo nuvilti „tuos, kurie manimi tikėjo“.
Jis pabrėžė, kad dirba, o ne valdo, lemiamus sprendimus šalyje priima „atsižvelgdamas į žmonių nuomonę ir interesus“.
Baltarusijos santykiai su Lenkija „toli gražu nėra idealūs“
Kalbėdamas apie Vakarų reakciją į Rusijos invaziją į Ukrainą, A. Lukašenka pažymėjo, kad „mūsų santykiai su ta pačia Lenkija toli gražu nėra idealūs“, tačiau tai „ne mūsų kaltė“.
Nuo 2021 m. iš Baltarusijos į kaimynines ES šalis masiškai plūsta migrantai (kaimyninės valstybės kaltina Minską sąmoningai organizuojant šį procesą).
2024 m. incidentas pasienyje baigėsi Lenkijos pareigūno mirtimi – jį sužeidė vienas iš į šalį besiveržusių užsieniečių.
Rugsėjo 12 d. Lenkija visiškai uždarė sieną su Baltarusija. Prieš tai į jos teritoriją iš Baltarusijos pusės įskrido dronai.
Lukašenka prakalbo apie pokalbį su Trumpu
A. Lukašenka taip pat prisiminė pokalbį su JAV prezidentu D. Trumpu prieš jo susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Aliaskoje: „Su juo turėjau atvirą, konstruktyvų pokalbį telefonu. Kalbėjomės ir apie Ukrainą. Išdėsčiau savo viziją ir nuomonę, jis ją išklausė. O kiek mūsų pokalbis buvo naudingas prieš susitikimą Aliaskoje – geriau žino jis pats.“
Jis teigė: „Pasakysiu tiesiai: Trumpas kalba griežtai. Su juo galima nesutikti, ginčytis, bet jo pozicija aiški. Tai vertingiau nei dešimtys Europos deklaracijų, kuriose žodžiai gražiai supakuoti, bet neturi turinio.“
Baltarusijos lyderis ne kartą yra pagyręs D. Trumpą už tiesmuką ir aiškią poziciją, pavadinęs jo užsienio politiką „pragmatiška“ ir „orientuota į konfliktų sprendimą“.
2024 m. A. Lukašenka net siūlė skirti D. Trumpui Nobelio taikos premiją, jeigu šiam pavyktų užbaigti karą Ukrainoje, o 2025 m. viešai dėkojo už pastangas siekti taikos pasaulyje. Jis taip pat pabrėžė, kad vertina D. Trumpo gebėjimą kalbėti atvirai, net jei dėl to kyla ginčų.
Lukašenkos gyvenime svarbus fizinis aktyvumas
Politikas kalbėjo ir apie sportą, kuris, jo teigimu, „visada užėmė ir tebėra svarbi jo gyvenimo dalis“.
„Fizinis aktyvumas – ne tik hobis, tai gyvenimo būdas, kurį propaguoju ir pats praktikuoju. Kai tik galiu, stengiuosi bent du kartus per savaitę treniruotis. Labai norėčiau, kad mūsų jaunimas taip pat atsiduotų pasirinktai veiklai, siektų stiprybės ir sėkmės.“
