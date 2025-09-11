Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Lukašenkos režimo nelaisvės išlaisvinta lietuvė Elena – pernai vasarą nuteista už neva šnipinėjimą

2025-09-11 14:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 14:32

Ketvirtadienį iš Aliaksandro Lukašenkos režimo nelaisvės Baltarusijoje buvo išlaisvinta politinė kalinė Elena Ramanauskienė. Ji Baltarusijoje buvo neteisėtai kalinama ir 2024 m. vasarą nuteista šešerių metų laisvės atėmimo bausme pagal sufabrikuotus kaltinimus šnipinėjimu.

Ketvirtadienį iš Aliaksandro Lukašenkos režimo nelaisvės Baltarusijoje buvo išlaisvinta politinė kalinė Elena Ramanauskienė. Ji Baltarusijoje buvo neteisėtai kalinama ir 2024 m. vasarą nuteista šešerių metų laisvės atėmimo bausme pagal sufabrikuotus kaltinimus šnipinėjimu.

14

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pasitiko išlaisvintą mūsų šalies pilietę pasienyje su Baltarusija. Jai suteikiama būtinoji medicinos ir kita reikalinga pagalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš Baltarusijos nelaisvės išvaduota politiniais pagrindais kalinta Lietuvos pilietė
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Iš Baltarusijos nelaisvės išvaduota politiniais pagrindais kalinta Lietuvos pilietė

Šis išlaisvinimas – nuoseklaus Lietuvos diplomatų, kitų šalies institucijų ir bendradarbiavimo su JAV diplomatais rezultatas.

„Lietuva rūpinasi savo žmonėmis ir jų nepalieka bėdoje. Lietuvos piliečių saugumas yra mūsų prioritetas, todėl dedame visas pastangas, kad mūsų piliečiai, atsidūrę nedemokratinių režimų nelaisvėje, būtų sugrąžinti namo“, – teigė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1200 oficialiai pripažintų politinių kalinių. Realus jų skaičius – dar didesnis. Ministras akcentavo, kad būtina didinti spaudimą Baltarusijos režimui raginant stabdyti vidines represijas, besąlygiškai paleisti šiuo metu įkalintus ir nustoti imti naujus įkaitus. Pasak K. Budrio, Baltarusija yra Rusijos karo prieš Ukrainą bendrininkė, o režimo elgsena nesikeičia, todėl būtina griežtinti sankcijas režimui.

Užsienio reikalų ministerija primena – kelionės į Baltarusiją yra pavojingos. Nė vienas asmuo, vykstantis į šią šalį, nėra apsaugotas nuo Lukašenkos režimo savivalės ir rizikuoja būti neteisėtai sulaikytas ar įkalintas remiantis išgalvotomis bylomis.

Baltarusijos režimas taip pat paleido dar penkis Baltarusijoje kalėjusius Lietuvos piliečius.

„Jokių mainų“ dėl sankcijų

Prezidentas Gitanas Nausėda dėkojo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, visiems prie operacijos prisidėjusiems diplomatams ir specialiųjų tarnybų atstovams.

Anot jo, pats K. Budrys prie Lietuvos sienos su Baltarusija pasitiko paleistus kalinius ir „sveikino laisvę atgavusius žmones“.

Vis dėlto G. Nausėda teigė, jog Baltarusijoje vis dar yra apie tūkstantį politinių kalinių, tarp jų ir lietuvių. Jis paragino Lietuvos piliečius nesant būtinybės toliau nevykti į Baltarusiją.

Prezidentas taip pat pareiškė, kad kalinių paleidimas nėra vykdomas mainais į sankcijų Baltarusijai atšaukimą. Minsko žingsnį paleisti kalinius jis pavadino „teigimu signalu, kurį siunčia Baltarusija, nesitikėdama turbūt mainais kažkokių ypatingų nuolaidų“.

„Bet kuriuo atveju aš noriu pažymėti, kad JAV pastangos, be jokios abejonės, yra efektyvios dėl tos priežasties, kad JAV svoris tarptautinėje bendruomenėje yra atitinkamas. Lietuva yra Europos Sąjungos narė ir, be jokios abejonės, Europos sankcijų politiką lemia dalykai, kurie pirmiausia susiję su politinių kalinių buvimu Baltarusijoje, kitais faktoriais, dėl kurių buvo pritaikytos sankcijos“, – sakė G. Nausėda.

„Todėl apie mainus „žmonės už sankcijas tikrai neina kalba. Jokių mainų šiuo požiūriu negali būti“, – pridūrė jis.

Tuo metu JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“, ketvirtadienį pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as, kurį cituoja Baltarusijos žiniasklaida.

Pasak nepriklausomo portalo „Zerkalo“ ir valstybinės naujienų agentūros „Belta“, šį sprendimą J. Cole'as paskelbė per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka.

BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.

Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.

Taigi
2025-09-11 14:44
Jei ne Trumpas tai ir nebūtų paleidę čia tik jo nuopelnas
