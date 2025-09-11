Mainai už paleistus politinius kalinius? JAV naikina sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia"

Pasak nepriklausomo portalo „Zerkalo“ ir valstybinės naujienų agentūros „Belta“, šį sprendimą J. Cole'as paskelbė per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aliaksandru Lukašenka Minske.
„Noriu čia visiškai oficialiai pareikšti, kad panaikinome sankcijas „Belavia“. Tai oficialu“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovas.
Anot jo, sprendimą priėmė pats prezidentas Donaldas Trumpas.
Jungtinės Valstijos 2022 metų birželį įvedė sankcijas Baltarusijos oro vežėjui už apribojimų, įvestų po Rusijos invazijos į Ukrainą, pažeidimą. Jos po to buvo nesyk pratęstos.
„Belavia“ taikomos ir Europos sankcijos.
Tuo metu Vilniuje prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pranešė, kad iš Baltarusijos buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.
Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.
BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.
Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.
D. Trumpo atstovas taip pat pareiškė, kad JAV grąžins savo ambasadą į Minską.
„Žinau, kad norime, kad ambasada grįžtų. Žinau, kad ji grįš. Tai artimiausios ateities klausimas. Norime turėti ambasadorių, norime turėti visą ambasados personalą čia. Ir dirbsime šia linkme“, – sakė J. Cole‘as.
