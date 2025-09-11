Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Mainai už paleistus politinius kalinius? JAV naikina sankcijas Baltarusijos aviakompanijai „Belavia"

2025-09-11 14:30 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-11 14:30

JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“, ketvirtadienį pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as, kurį cituoja Baltarusijos žiniasklaida.

„Belavia“ lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“, ketvirtadienį pranešė Baltųjų rūmų atstovas Johnas Cole'as, kurį cituoja Baltarusijos žiniasklaida.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pasak nepriklausomo portalo „Zerkalo“ ir valstybinės naujienų agentūros „Belta“, šį sprendimą J. Cole'as paskelbė per susitikimą su Baltarusijos autoritariniu prezidentu Aliaksandru Lukašenka Minske.

REKLAMA

„Noriu čia visiškai oficialiai pareikšti, kad panaikinome sankcijas „Belavia“. Tai oficialu“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovas.

Anot jo, sprendimą priėmė pats prezidentas Donaldas Trumpas.

Jungtinės Valstijos 2022 metų birželį įvedė sankcijas Baltarusijos oro vežėjui už apribojimų, įvestų po Rusijos invazijos į Ukrainą, pažeidimą. Jos po to buvo nesyk pratęstos.

REKLAMA
REKLAMA

„Belavia“ taikomos ir Europos sankcijos.

Tuo metu Vilniuje prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pranešė, kad iš Baltarusijos buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių politiniai kaliniai, tarp jų – ir šeši Lietuvos piliečiai.

Anot jo, derybose dėl kalinių paleidimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prezidentas pabrėžė, kad išlaisvinimas nėra vykdomas mainais už Vakarų sankcijų Baltarusijai panaikinimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.

Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.

D. Trumpo atstovas taip pat pareiškė, kad JAV grąžins savo ambasadą į Minską.

„Žinau, kad norime, kad ambasada grįžtų. Žinau, kad ji grįš. Tai artimiausios ateities klausimas. Norime turėti ambasadorių, norime turėti visą ambasados personalą čia. Ir dirbsime šia linkme“, – sakė J. Cole‘as.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Belavia“, oro uostas (nuotr. SCANPIX)
JAV panaikino sankcijas baltarusių oro bendrovei „Belavia“
Gitanas Nausėda susitiko su Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Lenkijos prezidentas – apie Baltijos šalių saugumą: štai ką kalbėjo su Trumpu (89)
„JAV nutraukia karinę paramą Baltijos šalims“ – ar tikrai? (nuotr. SCANPIX)
Po signalo iš JAV – sumišimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (202)
JAV kariuomenė (nuotr. Fotobankas.lt/ L. Balandis)
Estija įspėja ruoštis: Baltijos šalys „turi būti pasirengusios bet kokiam scenarijui“ (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų