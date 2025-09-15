Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Į Lietuvą atsisakęs vykti Statkevičius vėl aptiktas kalėjime, skelbia Baltarusijos žiniasklaida

2025-09-15 10:23 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-15 10:23

Vienas iš ketvirtadienį Minsko paleistų politinių kalinių – Nikolajus Statkevičius – atsisako vykti į Lietuvą ir liko Baltarusijos teritorijoje. „Naša Niva“ skelbia, kad N. Statkevičius vėl atsidūrė Gluboko kalėjime, rašo „Zerkalo“.

Tarp Baltarusijos paleistų politinių kalinių – Mikalajus Statkevičius
26

Vienas iš ketvirtadienį Minsko paleistų politinių kalinių – Nikolajus Statkevičius – atsisako vykti į Lietuvą ir liko Baltarusijos teritorijoje. „Naša Niva“ skelbia, kad N. Statkevičius vėl atsidūrė Gluboko kalėjime, rašo „Zerkalo“.

5

Leidinio duomenimis, N. Statkevičius „buvo rastas Gluboko kalėjime“. Kitos detalės neatskleidžiamos. Anksčiau jis bausmę atliko būtent Gluboko kolonijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai
(26 nuotr.)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai

Iš kalėjimo paleistas Statkevičius liko Baltarusijoje

Apie tai, kad N. Statkevičius liko Baltarusijoje, Eltai patvirtino paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova.

„Galiu patvirtinti, kad yra vienas žmogus, kuris nori likti. Šiuo metu jis yra Baltarusijos teritorijoje, jo nėra Lietuvos teritorijoje“, – sakė ji.

„Tai yra (Nikolajus – ELTA) Statkevičius, opozicionierius“, – pridūrė K. Belikova.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis taip pat patvirtino, kad vienas asmuo liko Baltarusijoje.

„Kalbama apie vieną asmenį, kuris (...) nebandė kirsti sienos ir patekti į Lietuvą“, – Eltai teigė jis.

„Jis (pasienyje – ELTA) stovėjo tam tikrą laiką, bet šiuo metu jo ten nėra. (...) Punkte dirbantys pasieniečiai nemato jokių asmenų. Daugiau jokių situacijų, kurios būtų nestandartinės punkto veikloje, nėra, viskas vyksta kaip ir kasdieniškai“, – tęsė VSAT atstovas.

69 metų N. Statkevičius yra atsargos pulkininkas leitenantas, Baltarusijos socialdemokratų lyderis ir buvo kandidatas į prezidentus 2010 m. rinkimuose. Tais metais jis metė iššūkį Aliaksandrui Lukašenkai, tačiau po didelio masto protesto prieš balsavimo rezultatus buvo suimtas ir penkeriems metams pasodintas į kalėjimą.

Savo kandidatūrą jis nusprendė kelti ir 2020 m. vykusiuose Baltarusijos prezidento rinkimuose. Šį kartą Minsko režimo jis vėl buvo pasodintas į kalėjimą.

Baltarusijos centrinei rinkimų komisijai atsisakius registruoti jo kandidatūrą, N. Statkevičius galiausiai parėmė Sviatlanos Cichanouskajos kandidatūrą.

ELTA primena, kad ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių. 

Vilius Narkūnas (ELTA)

