Į Lietuvą atsisakęs vykti Statkevičius vėl aptiktas kalėjime, skelbia Baltarusijos žiniasklaida

prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
prie JAV ambasados – iš Baltarusijos paleisti kaliniai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Iš Baltarusijos paleisti kaliniai ketvirtadienio vakarą buvo atvežti prie Jungtinių Valstijų ambasados, kur buvo sutikti diplomatų ir artimųjų. JAV susiderėjo dėl 52 Baltarusijos ir Vakarų šalių, įskaitant Lietuvos, piliečių paleidimo iš Baltarusijos kal (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)